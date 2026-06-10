Hô Chi Minh-Ville renforce son potentiel scientifique et technologique

À l’aube d’une nouvelle phase de développement, Hô Chi Minh-Ville a choisi d’orienter sa croissance vers un modèle fondé sur la science, la technologie, l’innovation et les ressources humaines hautement qualifiées.

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Les investissements approfondis dans la recherche et le développement (R&D), les secteurs technologiques stratégiques et les mécanismes favorisant l’innovation sont considérés comme des piliers essentiels pour créer de nouveaux avantages compétitifs.

Hô Chi Minh-Ville élabore actuellement son Programme de recherche scientifique, de développement technologique et de renforcement des capacités scientifiques et technologiques pour la période 2026-2030 afin de répondre aux exigences de son développement futur.

La ville ambitionne que, d’ici 2030, les dépenses sociales consacrées à la recherche et au développement atteignent entre 2 et 3% du produit régional brut (GRDP), dont plus de 60% proviendront du secteur privé. Chaque année, au moins 40 projets scientifiques et technologiques de niveau municipal devront être validés, tandis qu’un minimum de 50 nouvelles missions de recherche seront lancées.

Un investissement massif dans la science et la technologie

La municipalité vise également à porter à plus de 60% le taux d’application pratique des résultats scientifiques dans les 12 mois suivant leur achèvement. La proportion d’entreprises utilisant les résultats de recherche issus des universités et instituts de recherche devrait dépasser 25%. Par ailleurs, la contribution de la productivité globale des facteurs (PGF ou TFP) au GRDP est appelée à atteindre 60%, tandis qu’au moinscinq centres de recherche appliquée et d’innovation, proches des standards internationaux, seront créés dans des domaines prioritaires. Ces objectifs témoignent de la volonté de la ville d’investir durablement dans sa compétitivité à long terme.

Pour atteindre ces ambitions, Hô Chi Minh-Ville prévoit de déployer des programmes de recherche interdisciplinaires d’envergure, axés sur le développement de technologies stratégiques, de plateformes technologiques fondamentales et de produits de haute technologie.

L’une des priorités concerne la transformation numérique et la ville intelligente. Il s’agit notamment de développer des plateformes numériques partagées, des modèles de gouvernance fondés sur les données, des solutions de cybersécurité et de nouveaux produits numériques.

Dans le domaine industriel et de la fabrication intelligente, les efforts porteront sur la conception, l’assemblage et les tests de circuits intégrés semi-conducteurs, les puces destinées à l’intelligence artificielle (IA) et à l’Internet des objets (IoT), les robots industriels, les véhicules autonomes, les équipements sans pilote, la logistique intelligente, les chaînes de production avancées, les nouvelles technologies énergétiques, les matériaux innovants ainsi que les plateformes numériques destinées à la production. Cette orientation vise à maîtriser progressivement les technologies clés, à accroître le taux d’intégration locale et à permettre aux entreprises de la ville de participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

Dans le secteur de la santé, la ville met l’accent sur le développement des biotechnologies médicales, de la pharmacologie, de la santé numérique, de la médecine de précision, de la médecine personnalisée, des technologies génétiques, des dispositifs médicaux intelligents ainsi que de l’IA appliquée à l’imagerie médicale et à l’analyse des données de santé. L’objectif est de renforcer les capacités du système de santé en privilégiant la prévention, la détection précoce, le diagnostic précis et des traitements plus efficaces.

Concernant l’agriculture urbaine, Hô Chi Minh-Ville encourage l’application de solutions scientifiques et technologiques modernes adaptées aux spécificités urbaines afin d’améliorer la productivité, la qualité et la valeur ajoutée des produits tout en réduisant les impacts environnementaux et en favorisant un développement durable.

Le programme consacré à la gestion urbaine moderne et à l’adaptation au changement climatique se concentre sur la lutte contre les inondations, le contrôle des marées, la gestion des déchets, la surveillance environnementale, la gestion énergétique, les transports verts, la logistique urbaine et les technologies de jumeau numérique permettant la simulation, la prévision et la gestion en temps réel. Ces recherches sont particulièrement importantes pour une mégapole confrontée à de fortes pressions sur ses infrastructures et son environnement.

Au-delà des sciences et des technologies, la ville accorde également une grande importance aux sciences sociales et humaines appliquées à la gouvernance urbaine. Selon les experts, les défis auxquels est confrontée Hô Chi Minh-Ville ne peuvent être résolus uniquement par les innovations technologiques ; ils nécessitent également des institutions adaptées, une gouvernance inclusive, une meilleure capacité de mise en œuvre des politiques publiques, davantage de transparence, de responsabilité et une approche centrée sur les citoyens.

Renforcer la coopération entre l’État, l’université et l’entreprise

Pour que ces orientations produisent des résultats concrets, une coopération efficace entre l’État, les universités et les entreprises constitue un facteur déterminant.

Le programme de coopération entre le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2022-2025 a déjà enregistré des résultats significatifs. Avec 45 missions et 54 axes de coopération, les deux parties ont contribué à résoudre de nombreuses problématiques de la ville, qu’il s’agisse du développement des infrastructures, de la formation de ressources humaines hautement qualifiées ou de l’élaboration de mécanismes et politiques innovants.

Plusieurs projets majeurs sont actuellement en cours, notamment un système de questions-réponses destiné à accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives, des applications d’intelligence artificielle dans le domaine médical et le développement de compétences en conception de circuits intégrés afin de renforcer l’attractivité des investissements.

Les recherches menées sur l’économie verte, l’économie circulaire ainsi que les rapports d’analyse macroéconomique réalisés par l’Université nationale ont fourni des bases scientifiques importantes pour la gestion et la planification des politiques publiques de la ville.

Dans cette continuité, les deux partenaires ont signé un nouveau programme de coopération pour la période 2026-2030. La ville a confié à l’Université nationale la mission de former des talents et des ressources humaines hautement qualifiées dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la blockchain, les sciences fondamentales, les chemins de fer urbains et les futurs besoins du centre financier international.

L’Université nationale pilotera également des recherches sur les technologies fondamentales nécessaires au développement de l’économie numérique et participer à la création de zones d’expérimentation technologique destinées à soutenir l’écosystème des start-up.

Sur le plan des infrastructures, les deux parties ont convenu de développer la Cité universitaire de l’Université nationale selon le modèle de la ville intelligente et de mettre en place un centre de calcul haute performance, appelé à devenir une infrastructure numérique essentielle pour la recherche et la formation.

À la fin de l’année 2025, l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville a inauguré un Conseil stratégique pour l’innovation ainsi qu’un Centre d’innovation, marquant une avancée importante dans la concrétisation du modèle de coopération entre l’État, les universités et les entreprises.

Ce Centre d’innovation est appelé à devenir un acteur central de l’écosystème régional en facilitant la commercialisation des résultats de recherche, en levant les obstacles institutionnels et en renforçant les connexions internationales. Il constitue l’un des quatre projets phares du programme de développement d’un réseau de centres d’innovation de niveau international à Hô Chi Minh-Ville.

Selon les orientations retenues, le centre évoluera vers un complexe dédié aux technologies de pointe, spécialisé dans les semi-conducteurs, la microélectronique, l’intelligence artificielle et les biotechnologies, tout en favorisant la création d’entreprises issues des résultats de la recherche scientifique.

Parallèlement, le Centre international d’innovation du Parc de haute technologie jouera un rôle d’interface entre la recherche et la production industrielle, en accompagnant les entreprises dans les phases d’expérimentation, de perfectionnement et de commercialisation de leurs technologies.

Le Centre municipal de l’entrepreneuriat innovant poursuivra sa mission de soutien à la communauté des start-up grâce à des services d’accompagnement, de formation, de conseil et de mise en relation avec les investisseurs selon les standards internationaux.

La ville encourage également les partenariats public-privé (PPP), invitant les grands groupes et entreprises à participer à la création de laboratoires d’innovation, de centres de recherche et développement ainsi que d’espaces d’expérimentation technologique.

Afin de s’intégrer plus profondément dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, Hô Chi Minh-Ville renforce également la coopération entre les acteurs de l’électronique, de la microélectronique et des semi-conducteurs, un secteur considéré comme fondamental dans la transition d’une économie d’assemblage vers une économie de maîtrise et de création technologique.

Selon les experts, malgré des progrès notables, plusieurs obstacles persistent encore en matière de politiques publiques, de propriété intellectuelle, de financement et de qualité des ressources humaines. Leur résolution coordonnée demeure indispensable.

Pour répondre à ces défis, la ville prépare de nouvelles politiques ambitieuses destinées à soutenir l’industrie numérique et les semi-conducteurs, en mettant l’accent sur la formation, la recherche-développement, les industries de soutien et les projets stratégiques. Associées à des mécanismes d’incitation à l’investissement et à une meilleure mobilisation des universités, des instituts de recherche, des entreprises et des organismes intermédiaires, ces mesures devraient permettre l’émergence d’un écosystème des semi-conducteurs capable de rivaliser à l’échelle régionale et internationale.

Grâce aux acquis déjà obtenus, aux mécanismes innovants en cours de déploiement et aux investissements soutenus dans la science et la technologie, Hô Chi Minh-Ville progresse vers son ambition de devenir un pôle majeur de science, de technologie et d’innovation en Asie du Sud-Est.

Texte et photos : Quang Châu/CVN