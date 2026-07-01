Accélérer la percée scientifique et numérique

Dix-huit mois après l’adoption de la Résolution N°57, le Vietnam affiche des avancées notables en science, innovation et transformation numérique. Réuni le 1 er juillet à Hanoï, le Bureau politique du Parti a fixé de nouvelles priorités pour accélérer la mise en œuvre, lever les blocages et renforcer la gouvernance numérique.

>> Le Vietnam mise sur le capital-risque pour stimuler l’innovation

>> Le Vietnam accélère sa transformation numérique et technologique

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Le 1er juillet, le Bureau politique a organisé à Hanoï une conférence nationale pour dresser le bilan de 18 mois de mise en œuvre de la Résolution N°57 du 22 décembre 2024 sur la percée de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale. Cet événement, présidé par le secrétaire général du Parti et président To Lam, s'est tenu en présentiel au Palais de Dien Hong et par visioconférence vers 3.662 points de raccordement à travers le pays, réunissant plus de 568.380 délégués.

Selon le rapport présenté par Nguyen Hai Ninh, chef adjoint du Comité de pilotage sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, la Résolution N°57 a été sérieusement déployée par les instances du Parti, les ministères et les localités, suscitant un fort enthousiasme chez les scientifiques et les entreprises. Sur 1.469 missions à durée déterminée, 1.245 ont été achevées, soit un taux de 84,8%.

Le Comité de pilotage promeut des méthodes de leadership et de gestion axées sur les données en surveillant et en supervisant la mise en œuvre de la Résolution N°57 et des 9 autres résolutions dans l'environnement numérique (système theodoinq.dcs.vn).

Photo : VNA/CVN

Au 29 juin 2026, les agences avaient reçu et traité 1.009 des 1.071 demandes (soit 94,2%), en se concentrant sur des domaines tels que les cadres institutionnels, les politiques de soutien, les procédures administratives, l'infrastructure numérique, la gouvernance des données, la sécurité de l'information et la diffusion des compétences numériques.

En outre, les organes du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Front de la Patrie du Vietnam ont rédigé et soumis à la promulgation plus de 400 documents, dont 30 lois et 70 décrets.

La transformation numérique a produit des résultats tangibles avec une couverture 5G atteignant 91,9% de la population et l'activation de 71 millions de comptes d'identité électronique.

En matière d'innovation, 10 groupes de technologies stratégiques et 20 défis nationaux majeurs ont été identifiés.

Toutefois, le bilan pointe des insuffisances persistantes : le taux de décaissement global ne dépasse pas 23,35% et la qualité des données reste hétérogène. Le passage de la planification à la création de produits commercialisables demeure lent.

Le Bureau politique et le Secrétariat ont défini six orientations majeures pour la période à venir. La science, la technologie et la transformation numérique sont confirmées comme les moteurs principaux pour établir le nouveau modèle de développement du pays vers le XIVe Congrès national du Parti. Il est impératif de passer d’une gestion administrative traditionnelle à une gouvernance nationale moderne basée sur des données en temps réel et des plateformes numériques unifiées.

Les autorités ont exhorté à un changement substantiel dans l'exécution pour générer des produits technologiques concrets et de nouveaux espaces de croissance. L’accent sera mis sur les sciences fondamentales dès l’enseignement général et sur le renforcement du modèle de coopération entre l'État, les scientifiques et les entreprises. Un plan d'action de 100 jours a été lancé pour débloquer immédiatement les points d'étranglement critiques, notamment en matière d'interconnexion des données et d'équipement des terminaux.

Enfin, la priorité absolue est accordée à la cybersécurité, à la protection des données personnelles et au secret d'État. Le Bureau politique exige une responsabilité accrue des dirigeants, où l’efficacité de la gestion et la satisfaction des citoyens deviennent les critères de mesure de la réussite. La Commission centrale de contrôle du Parti renforcera le contrôle et la supervision du déploiement de cette résolution pour garantir que chaque mission produise une valeur ajoutée réelle pour la nation.

VNA/CVN