Priorité aux technologies d’avenir

Le gouvernement vietnamien veut accélérer le développement des technologies stratégiques afin d’obtenir des produits concrets dès cette année. Les ministères sont appelés à passer rapidement de la phase de préparation à celle de la mise en œuvre.

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Photo : CTV/CVN

Le gouvernement vietnamien entend donner une nouvelle impulsion au développement des technologies stratégiques. Lors de la première réunion du groupe de travail gouvernemental chargé de ce dossier, le 4 juin, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a demandé aux ministères et aux organismes concernés de concentrer leurs efforts sur la création de produits tangibles, capables de démontrer rapidement leur utilité économique et sociale.

Selon lui, l’objectif n’est plus seulement d’élaborer des plans ou des orientations, mais de produire des résultats visibles et mesurables. Les administrations concernées doivent ainsi accélérer la mise en œuvre des projets afin que les premiers produits stratégiques voient le jour dès 2026.

Quarante-huit missions identifiées

D’après le ministère des Sciences et des Technologies, 48 missions ont déjà été proposées. Elles couvrent un large éventail de domaines considérés comme prioritaires pour la souveraineté technologique du pays : intelligence artificielle, robotique industrielle, drones, informatique en nuage, cybersécurité, vaccins de nouvelle génération, équipements médicaux et technologies agricoles avancées.

Pour de nombreux projets, les autorités ont déjà défini les produits attendus, les entreprises participantes, les besoins en financement ainsi qu’une feuille de route de développement jusqu’en 2030.

Dans le secteur industriel, le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit notamment de développer un jumeau numérique destiné à la gestion du réseau électrique national. Il envisage également la production d’équipements de commutation à haute tension, allant de 22 kV à 500 kV, ainsi que la conception de robots industriels à deux bras reposant sur des logiciels de contrôle développés au Vietnam.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation propose, de son côté, la création d’une plateforme nationale d’éducation intelligente intégrant l’intelligence artificielle et les technologies immersives.

Le ministère de la Défense travaille quant à lui sur un système national de gestion des drones destiné à la surveillance de l’espace aérien et au développement de l’économie à basse altitude. Les premiers essais pourraient être réalisés dès cette année.

Priorité à l’innovation

Le ministère de la Police prévoit la mise en place d’une infrastructure nationale de cloud computing, d’une plateforme de cybersécurité ainsi que de systèmes de surveillance, de détection et de neutralisation des drones.

Le ministère des Sciences et des Technologies a déjà élaboré treize missions prioritaires portant notamment sur l’intelligence artificielle, les caméras intelligentes à traitement embarqué, les robots autonomes, les drones, les technologies de valorisation des terres rares et les infrastructures de télécommunications de nouvelle génération.

Photo : CTV/CVN

Dans le domaine de la santé, onze projets concernent les vaccins innovants destinés à l’être humain, les thérapies cellulaires et les équipements médicaux fabriqués grâce à l’impression 3D.

Le secteur agricole n’est pas en reste. Douze missions visent à développer de nouvelles générations de variétés végétales, animales et aquacoles, ainsi que des vaccins vétérinaires, des produits biologiques et des systèmes avancés de traçabilité des produits agricoles.

Malgré ces avancées, plusieurs difficultés subsistent. Les autorités soulignent notamment les limites des mécanismes de commande publique, les contraintes liées au financement, la mobilisation des ressources, les infrastructures de recherche et d’expérimentation, ainsi que les normes techniques nécessaires à la commercialisation des innovations.

La coordination entre les différents ministères constitue également un enjeu majeur pour accélérer la concrétisation des projets.

Une stratégie nationale

Pour soutenir cette dynamique, le gouvernement a chargé le ministère des Sciences et des Technologies de finaliser, avant la fin du mois de juin, le décret d’application de la loi sur les hautes technologies. Ce texte intégrera plusieurs dispositions consacrées aux technologies stratégiques.

Le ministère devra également mettre en œuvre le programme de soutien aux doctorants d’excellence pour la période 2026-2030, afin de renforcer les ressources humaines hautement qualifiées dans les secteurs prioritaires.

Par ailleurs, il lui revient de coordonner l’ensemble des missions proposées par les différents ministères, de définir un mécanisme de reconnaissance et de labellisation des produits stratégiques et de finaliser le projet de développement des centres nationaux de recherche, d’essais et des laboratoires de référence.

Cette accélération s’inscrit dans la continuité des décisions prises par le gouvernement au début du mois de mai, avec l’adoption d’une liste de dix groupes de technologies stratégiques et de trente produits prioritaires. Une vingtaine de missions nationales ont ensuite été définies afin de répondre aux grands défis de développement du pays et de renforcer son autonomie technologique dans les années à venir.

Thao Nguyên/CVN