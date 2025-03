Le Vietnam réaffirme son soutien au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires

La troisième réunion des États parties au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TPNW) s'est tenue du 3 au 7 mars à New York, réunissant des représentants de 94 pays signataires et ratificateurs, ainsi que des observateurs et plus de 100 organisations internationales.

Izumi Nakamitsu, secrétaire générale adjointe et Haute-Représentante pour les affaires de désarmement de l'ONU, a souligné que, malgré un contexte marqué par des tensions géopolitiques croissantes et la persistance du risque nucléaire, des avancées notables ont été réalisées. Le nombre de pays adhérant au TPNW continue d'augmenter, avec le soutien des organisations internationales et des scientifiques. Elle a exhorté les États membres à définir une stratégie d'ici la Conférence d'examen de 2026 pour améliorer l'efficacité du Traité.

Les représentants de nombreux pays et organisations internationales ont salué le TPNW comme une percée du multilatéralisme, appelant à son universalisation, à la poursuite de la promotion de la non-prolifération et du désarmement nucléaires, ainsi qu'à la mise en œuvre de mesures visant à soutenir les victimes et à remédier aux conséquences environnementales.

S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a réaffirmé l'engagement du Vietnam en faveur de l'élimination totale des armes nucléaires.

Il a également appelé les pays à promouvoir la ratification et l'adhésion au Traité afin d'accroître l'universalité du document, de mettre pleinement en œuvre les engagements en matière de désarmement nucléaire, d'attacher de l'importance au rôle des zones exemptes d'armes nucléaires, et de continuer à renforcer le multilatéralisme en matière de désarmement. Il a souligné que les États dotés d'armes nucléaires jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de mesures de désarmement nucléaire vérifiables, irréversibles et juridiquement contraignantes.

En tant que membre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), du Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), et l'un des dix premiers pays à ratifier le TPNW, le Vietnam s'engage à coopérer avec la communauté internationale pour un monde sans armes nucléaires, pour la paix, la sécurité et le développement durable.

Adopté en juillet 2017 et entré en vigueur le 22 janvier 2021, le TPNW interdit totalement le développement, la possession et l'usage des armes nucléaires. Le Vietnam a été parmi les premiers pays à le signer (2017) et à le ratifier (2018), affirmant ainsi sa politique constante en faveur du désarmement nucléaire mondial.

