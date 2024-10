Le dirigeant vietnamien Tô Lâm au Forum francophone des affaires en France



Dans l'après-midi du 5 octobre (heure locale), à Paris, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a assisté au Forum francophone des affaires (FFA) où a eu lieu la remise du prix de la francophonie économique au groupe vietnamien FPT et à la société Made for a woman de Madagascar.