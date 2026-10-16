Vietnam - Finlande

Coopération dans les infrastructures de transport et les villes intelligentes

Le Vietnam et la Finlande ont échangé sur les perspectives de coopération dans les infrastructures de transport intelligentes, les villes vertes, la transformation numérique et la mobilisation de financements pour les projets d’infrastructure. Ces questions ont été abordées lors d’une rencontre, le 15 octobre, entre le vice-ministre vietnamien de la Construction, Nguyên Tuong Vân, et le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Ville Tavio, en visite de travail au Vietnam.

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Photo : MOC/CVN

La délégation finlandaise comprenait des représentants du ministère des Affaires étrangères, de l’ambassade de Finlande au Vietnam, ainsi que de plusieurs organisations et entreprises, dont Nokia Vietnam, Vaisala, Finnvera, Finnpartnership et Miltton Group.

Lors de la rencontre, le vice-ministre Nguyên Tuong Van a souligné que les deux parties avaient mené de nombreuses activités d'échange visant à promouvoir les relations de coopération bilatérale, en particulier dans la construction et les transports. En mai 2026, une délégation du ministère de la Construction a effectué une visite de travail en Finlande et s'est entretenue avec le ministère finlandais des Transports et des Communications ainsi que l'Agence finlandaise des transports et des communications sur le perfectionnement de la législation maritime, des voies navigables intérieures, la gestion des infrastructures et la transformation numérique dans la gestion des ports maritimes et du transport maritime.

Photo : baoxaydung/CVN

À cette occasion, le responsable vietnamien avait également rencontré le vice-ministre finlandais des Affaires étrangères chargé du commerce international et une délégation d’entreprises finlandaises. Les échanges avaient notamment porté sur les perspectives de coopération dans les domaines portuaire, logistique, aéronautique, des transports urbains, des infrastructures intelligentes et de la transformation numérique.

Nguyên Tuong Van a salué l’intérêt manifesté par les entreprises finlandaises pour le marché vietnamien et exprimé le souhait de bénéficier de leur expérience et de leurs propositions afin d’élargir les possibilités de coopération dans les années à venir.

De son côté, le ministre Ville Tavio a exprimé le souhait que les entreprises finlandaises puissent mettre en relation leurs technologies et leurs méthodes de construction avec celles des grandes entreprises vietnamiennes.

Photo : boxaydung/CVN

La délégation finlandaise a estimé que le Vietnam possédait un grand potentiel dans la construction et les transports, espérant que ce marché deviendrait une passerelle importante pour promouvoir la recherche et la coopération au développement entre les entreprises des deux pays.

Les discussions ont également porté sur plusieurs axes de coopération, notamment le développement d’infrastructures de transport intelligentes et durables, la transformation numérique, la construction de villes vertes et intelligentes, l’aviation, le transport maritime et les solutions de financement destinées à soutenir le développement des infrastructures.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des résultats de la visite en Finlande de la délégation du ministère vietnamien de la Construction, en mai 2026. L’objectif est de renforcer les liens entre les organismes publics, les organisations et les entreprises des deux pays, et d’élargir leur coopération dans les domaines où chacun dispose d’atouts particuliers.

VNA/CVN