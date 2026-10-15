Promouvoir le rôle des jeunes vietnamiens dans l’entrepreneuriat et l’innovation

L'emploi des jeunes, le soutien à la recherche scientifique et l'accès au ressources financières ont été au cœur d'un dialogue entre le gouvernement et la jeunesse vietnamienne.

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Photos : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a échangé le 15 octobre avec des représentants de la jeunesse sur l'entrepreneuriat, l'innovation, la création d'emplois ainsi que le développement scientifique et technologique, dans un contexte marqué par des mutations rapides du marché du travail sous l'effet de l'intelligence artificielle (IA), de l'automatisation et de la transformation numérique.

La rencontre, organisée par le ministère de l'Intérieur et le Bureau du gouvernement, en coordination avec le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, a rassemblé 300 jeunes représentant les plus de 21 millions de jeunes du pays, aux côtés de responsables de plusieurs ministères et organismes publics.

Photos : VNA/CVN

Au cours de cet échange, le ministre de l'Intérieur, Nguyên Tiên Hai, a indiqué que le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans avait atteint 9,07% au troisième trimestre 2026, contre 2,22% pour l'ensemble de la population active. Environ 1,6 million de jeunes n'avaient ni emploi, ni formation et ne poursuivaient pas d'études, soit 11,2% de la population jeune.

Renforcer la formation professionnelle et les compétences numériques

Pour remédier à cette situation, le ministère de l'Intérieur met en œuvre des mesures visant à renforcer la formation professionnelle et les compétences numériques des jeunes, à favoriser la création d'emplois durables et à mieux faire correspondre l'offre et la demande sur le marché du travail, notamment grâce au développement de bases de données et à l'amélioration des services publics de l'emploi.

Le ministre des Sciences et Technologies, Vu Hai Quân, a présenté un dispositif de soutien pouvant atteindre un milliard de dongs par an pendant trois ans, destiné aux doctorants d'excellence. Le ministère des Sciences et Technologies a par ailleurs mis en place un programme visant à introduire l'intelligence artificielle dans les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), avec un soutien pouvant atteindre trois milliards de dongs pour aider les jeunes talents de l'IA à développer, en collaboration avec les entreprises, des solutions améliorant la productivité et la qualité.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Concernant l’accès et la diversification des financements pour les jeunes entrepreneurs, le vice-ministre des Finances, Ta Anh Tuân, a souligné la nécessité de créer un environnement favorable aux affaires, de réduire les coûts et de faciliter l’accès aux ressources financières pour permettre aux jeunes de créer et de développer leurs entreprises.

Dans le cadre de la résolution N°68 sur le développement du secteur privé, le ministère des Finances a proposé plusieurs mesures fiscales et financières destinées à soutenir les petites et moyennes entreprises.

Le ministère a également soumis au gouvernement un projet de loi sur le développement des petites et moyennes entreprises, qui sera présenté à l'Assemblée nationale pour examen lors de sa session d'octobre 2026. Ce texte vise à simplifier les procédures, à réduire les coûts de mise en conformité fiscale, à faciliter l'accès aux financements.

Selon le vice-ministre Ta Anh Tuân, le ministère des Finances continuera de proposer aux autorités compétentes des mesures visant à améliorer le cadre réglementaire, à simplifier les procédures, à réduire les coûts et à faciliter l’accès aux ressources financières, tout en veillant à la mise en œuvre efficace des politiques de soutien afin de créer les meilleures conditions possibles pour les jeunes entrepreneurs.

VNA/CVN



