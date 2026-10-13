Le Vietnam condamne les attaques contre les infrastructures civiles en Arabie saoudite

Le Vietnam condamne les récentes attaques contre les infrastructures civiles du Royaume d’Arabie saoudite, qui ont fait de nombreuses victimes civiles et menacent la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

>> Vol flydubai: le copilote omanais planifiait une attaque suicide sur l'aéroport de Tel Aviv

>> Qatar Airways suspend ses vols vers Riyad et Dammam en Arabie saoudite

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré le 13 octobre la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à une question de journalistes sur la réaction du Vietnam aux récentes attaques visant les infrastructures civiles en Arabie saoudite.

Le Vietnam appelle les parties concernées à faire preuve de retenue, à respecter strictement le droit international, la Charte des Nations unies et les résolutions pertinentes de l’ONU, à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des États, à reprendre les négociations et à créer des conditions favorables au dialogue en vue de régler les différends par des moyens pacifiques, dans l’intérêt des populations et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde, a ajouté la porte-parole.

VNA/CVN