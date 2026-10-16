Hanoï s’interdit la construction de nouvelles universités dans son centre-ville

Hanoï a planifié neuf zones de développement universitaire, couvrant une superficie totale d’environ 2.800 ha. Par conséquent, la capitale ne prévoit plus d'édifier de nouveaux établissements d’enseignement supérieur au sein des quartiers centraux.

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Photo : Vnexpress/CVN

Le Plan directeur centenaire de la capitale Hanoï définit les domaines de formation universitaire et collégiale en fonction des spécificités et des orientations de développement socio-économique propre à chaque sous-région.

Dans ce cadre, la municipalité donne la priorité aux cursus en sciences fondamentales, en technologies, ainsi qu'en sciences sociales et humaines, tout en ciblant des secteurs technologiques stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les systèmes de gestion intelligente, les hautes technologies et l’économie numérique.

Dans le pôle de Hòa Lac - Thach Thât, l’orientation consiste à attirer des établissements spécialisés dans les sciences, les hautes technologies, l’économie et la finance, en étroite synergie avec l’écosystème du Parc des hautes technologies de Hòa Lac. Dans la zone urbaine de Son Tây, le développement s'oriente vers les filières de la sécurité, de la défense, de la culture, des beaux-arts, du tourisme et de la pédagogie.

Décongestionner le centre urbain

Du côté de Xuân Mai - Chuong My, l’accent est mis sur les formations liées à la culture, au tourisme, à la santé, à la pharmacie, à l’administration, à la pédagogie et à la foresterie, en harmonie avec un cadre urbain écologique et de villégiature.

Dans la zone Nord de la capitale (Soc Son - aéroport international de Nôi Bài), l'enseignement se focalise sur les ressources humaines spécialisées dans les techniques aéronautiques, la logistique et la gestion des services d'appui à l'aviation.

Dans les parties orientale (Gia Lâm) et méridionale (Thuong Tin - Phú Xuyên), la priorité est accordée à la recherche expérimentale et à la formation spécialisée dans l’agriculture de pointe et les biotechnologies.

Photo : VNU/CVN

Le Plan directeur de la capitale prévoit un réaménagement de l’espace consacré à l'enseignement supérieur, afin de désengorger progressivement les infrastructures urbaines saturées par la forte concentration d'établissements dans le centre-ville.

Au sein de la zone urbaine centrale, la ligne directrice est d'interdire tout investissement dans la construction de nouveaux établissements d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle.

Les universités historiques bénéficiant d’infrastructures consolidées seront conservées comme campus principaux, tout en faisant l’objet d’une réorganisation fonctionnelle pour devenir des centres d'excellence de formation, de recherche scientifique, de transfert technologique, d’innovation et d’incubation d'entreprises.

Les enseignements de masse, les équipements de travaux pratiques à grande échelle ainsi que les cités universitaires seront progressivement délocalisés hors du cœur urbain vers des campus intégrés.

S'agissant des établissements d'enseignement supérieur aux superstructures étriquées, dont les installations ne satisfont pas aux exigences académiques et qui présentent un intérêt patrimonial limité, le Plan directeur préconise leur transfert intégral vers les zones périphériques.

Les emprises foncières libérées à la suite de ces déménagements seront attribuées en priorité à la municipalité pour la création d’écoles maternelles, d'établissements d'enseignement primaire et secondaire, ainsi que d’équipements publics et d'espaces verts.

Vân Anh/CVN