Santé

Lancement des travaux du Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville

Le 15 octobre au matin, le Comité de gestion des projets d'investissement et de construction des ouvrages civils et industriels de Hô Chi Minh-Ville, en concertation avec les organismes compétents, a organisé la cérémonie de mise en chantier du projet de construction du Centre de contrôle des maladies de la métropole (HCDC) - phase 2, dans le quartier de Chánh Hung.

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Le projet de construction du HCDC (2e phase) est un ouvrage civil de niveau II, représentant un investissement global de 774,9 milliards de dôngs (équipements compris), avec une durée d'utilisation prévue de 50 ans.

Le chantier s'étend sur un terrain de plus d'un hectare. La structure des éléments principaux comprend un bâtiment de 5 étages, un sous-sol et un niveau technique, pour une superficie totale de plancher de 11.347,1 m².

L'ouvrage intègre de manière synchrone le centre de gestion des données et des technologies de l'information, la salle des fêtes, les services spécialisés ainsi que le pôle d'analyses dédié aux examens de haute technicité. Par ailleurs, les infrastructures techniques auxiliaires concernant la prévention et la lutte contre les incendies, l'approvisionnement en électricité et en eau, de même que les télécommunications bénéficient d'investissements modernes répondant aux normes les plus rigoureuses.

S'exprimant lors de la cérémonie de mise en chantier, M. Nguyên Hông Tâm, directeur du HCDC, a souligné qu'il s'agissait d'une étape d'une portée particulière, illustrant l'attention soutenue de la municipalité. Créé fin 2017 sur la base de la fusion de 7 unités spécialisées, le HCDC a affirmé avec force son rôle pivot dans la protection de la santé publique.

Auparavant, la première phase de l'ouvrage (pour un montant total de plus de 81 milliards de dôngs) s'était achevée juste avant l'apparition de la pandémie de COVID-19, offrant un appui matériel précieux permettant au centre d'affronter efficacement la période la plus critique.

Tirant d'importantes leçons de la crise sanitaire et de la réalité de la lutte contre les maladies transmissibles endémiques, le directeur du HCDC a affirmé que les capacités de réaction devaient être anticipées avec proactivité et qu'il s'avérait impossible d'attendre l'apparition d'une épidémie pour investir.

Tournant stratégique

Si la première phase a posé les jalons initiaux, la seconde étape du projet constitue un tournant stratégique destiné à moderniser l'ensemble du système de contrôle des épidémies de Hô Chi Minh-Ville. Une fois opérationnel, le nouvel établissement optimisera les capacités d'analyses de haute technicité, renforcera l'efficacité de la surveillance épidémiologique et l'évaluation des risques.

Dans le même temps, ce projet ouvre une perspective de développement ambitieuse en matière d'application des technologies de l'information, favorisant l'interconnexion des données pour une détection précoce, une alerte rapide et une riposte durable face à tous les défis sanitaires.

Conformément au calendrier, la durée des travaux est estimée à 450 jours. Le maître d'ouvrage s'engage à inciter l'entrepreneur à respecter scrupuleusement les échéances contractuelles, à contrôler rigoureusement la qualité des matériaux ainsi que le processus de construction, tout en garantissant la sécurité du travail et la préservation de l'environnement.

Du côté du HCDC, l'établissement s'engage à collaborer étroitement avec le maître d'ouvrage afin de s'accorder sur les exigences techniques, garantissant qu'une fois livré, l'ouvrage optimisera au mieux l'efficacité de cet investissement au service de la santé de la population.

Texte et photos : Quang Châu/CVN