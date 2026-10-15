Vi Xuyên : inhumation de 93 martyrs tombés pour la défense de la frontière Nord

Une cérémonie solennelle de commémoration et d’inhumation des restes de 93 soldats tombés lors de la guerre de défense de la frontière Nord s’est tenue jeudi matin 15 octobre au Cimetière national des martyrs de Vi Xuyên, dans la province de Tuyên Quang (Nord).

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence de Dô Van Chiên, membre du Bureau politique et vice-président permanent de l’Assemblée nationale, ainsi que de représentants du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, de la 2e Zone militaire, des autorités locales, d’anciens combattants et de familles de martyrs.

Dans une atmosphère solennel, les dirigeants du Parti, de l'État et de la province ont déposé des gerbes de fleurs et observé une minute de silence en mémoire des héros ayant sacrifié leur vie pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Patrie.

Dans son oraison funèbre, Phan Huy Ngoc, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de la province de Tuyên Quang, a souligné que cette cérémonie illustrait la tradition nationale de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté de la nation. Il a rappelé que pendant la guerre de défense de la frontière Nord, notamment sur le front de Vi Xuyên-Hà Tuyên, plus de 4.000 cadres et combattants sont tombés pour protéger chaque pouce de terre sacrée du pays.

Photo : VNA/CVN

Les récents travaux de recherche et de regroupement ont permis de retrouver ces 93 dépouilles dans les communes de Thanh Thuy, Minh Tân et le quartier de Binh Thuân, dont 18 corps isolés et 75 autres répartis dans six fosses communes. Bien que l'identité de nombreux soldats n'ait pas encore pu être établie après plusieurs décennies passées sur le champ de bataille, leur sacrifice suprême reste gravé dans la mémoire de la nation et des générations futures.

Les autorités locales se sont engagées à prendre soins la vie des personnes méritantes et leurs familles, et à poursuivre activement les recherches, le recueillement et l'identification des restes des combattants encore manquants afin de les ramener auprès de leurs familles et de leurs camarades.

Recouverts du drapeau national, les cercueils ont été portés par des dirigeants et des soldats jusqu’à leur dernière demeure, au Cimetière national des martyrs de Vi Xuyên. Les représentants et les habitants présents ont ensuite déposé des bâtonnets d’encens et des fleurs blanches sur les sépultures, en hommage aux combattants tombés pour l’indépendance et la liberté de la nation.

VNA/CVN