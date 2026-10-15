Campagne des 500 jours et nuits

Le retour des restes des soldats morts pour la Patrie vers la terre d’accueil

Depuis plusieurs mois, les opérations de recherche et de regroupement des restes des morts pour la Patrie dans la zone du parc Lê Thi Riêng (quartier Hoà Hưng, Hô Chi Minh-Ville) sont menées par les forces compétentes avec un esprit d'urgence et une responsabilité suprême.

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Il s’agit de l’un des points focaux de la “Campagne des 500 jours et nuits pour accélérer la recherche, le regroupement et l’identification des restes des morts pour la Patrie”, déployée à l’échelle nationale par le Comité directeur national 515 en coordination avec les localités. Sur le terrain, chaque couche de terre est méticuleusement excavée afin de découvrir et de recueillir la moindre relique, le moindre fragment des héros tombés pour la défense de la Patrie.

Au 13 octobre 2026, l'ensemble de la campagne nationale a permis de regrouper 3.611 dépouilles (atteignant 51,59% de l'objectif). Dans la seule zone du parc Lê Thi Riêng, les forces spécialisées ont découvert et accompli les procédures d'exhumation pour 731 dépouilles.

En parallèle, les services d’expertise procèdent rapidement au prélèvement d’échantillons biologiques pour les tests ADN, afin de rendre au plus vite un nom à ces héros... Dans le cadre du bilan de la première phase de la campagne, la ville a organisé, le 14 octobre, la cérémonie d'inhumation de 731 dépouilles de martyrs au cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville.

Voici quelques images de cette campagne significative à Hô Chi Minh-Ville.





























Texte et photos : Quang Châu/CVN