Le retour des restes des soldats morts pour la Patrie vers la terre d’accueil

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Il s’agit de l’un des points focaux de la “Campagne des 500 jours et nuits pour accélérer la recherche, le regroupement et l’identification des restes des morts pour la Patrie”, déployée à l’échelle nationale par le Comité directeur national 515 en coordination avec les localités. Sur le terrain, chaque couche de terre est méticuleusement excavée afin de découvrir et de recueillir la moindre relique, le moindre fragment des héros tombés pour la défense de la Patrie.
Au 13 octobre 2026, l'ensemble de la campagne nationale a permis de regrouper 3.611 dépouilles (atteignant 51,59% de l'objectif). Dans la seule zone du parc Lê Thi Riêng, les forces spécialisées ont découvert et accompli les procédures d'exhumation pour 731 dépouilles.
En parallèle, les services d’expertise procèdent rapidement au prélèvement d’échantillons biologiques pour les tests ADN, afin de rendre au plus vite un nom à ces héros... Dans le cadre du bilan de la première phase de la campagne, la ville a organisé, le 14 octobre, la cérémonie d'inhumation de 731 dépouilles de martyrs au cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville.
Voici quelques images de cette campagne significative à Hô Chi Minh-Ville.
|Scène solennelle de la cérémonie d'hommage national présentant les alignements de reliquaires drapés du drapeau national, où les dirigeants et autorités de Hô Chi Minh-Ville se recueillent, brûlent de l'encens et s'inclinent avec respect lors du transfert des âmes des héros (le 14 octobre).
|Avant un jour, le programme artistique spécial "Khúc Tri Ân" (Chant de Gratitude), réinventant les souvenirs glorieux, l'émotion des proches des disparus et la profonde reconnaissance des générations actuelles envers les héros morts pour la Patrie.
|La cérémonie d'inhumation solennelle de 731 dépouilles de martyrs célébrée selon le protocole d'État au Cimetière des Martyrs de Hô Chi Minh-Ville, témoignant de la gratitude infinie du Parti, des forces armées et du peuple.
|Auparavant, pendant plusieurs mois, les opérations de recherche, d'excavation et de tamisage minutieux du sol ainsi que l'inspection du chantier de regroupement des restes de martyrs menées par les forces compétentes dans la zone du parc Lê Thi Riêng.
|Le travail rigoureux de collecte des objets personnels, le regroupement des dépouilles, l'encensement commémoratif et le prélèvement d'échantillons biologiques effectué par les équipes médicales pour les analyses ADN.
|Les délégués, les forces armées et la population escortent les dépouilles des héros avec une vive émotion, dans une atmosphère de ferveur et de recueillement.
|Le convoi officiel transportant les dépouilles des martyrs traverse les artères de la ville sous le regard respectueux et les adieux des habitants, des jeunes volontaires et des anciens combattants.
|Les forces compétentes inhument les dépouilles des martyrs au Cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville.
Texte et photos : Quang Châu/CVN