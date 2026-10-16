L’IA ouvre de nouvelles perspectives pour les personnes handicapées

Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, l’intelligence artificielle (IA) transforme en profondeur les méthodes d’apprentissage, le travail et les modes de communication. Pour les personnes handicapées, elle ouvre de nouvelles perspectives en levant des obstacles autrefois considérés comme insurmontables, tout en contribuant à réduire la fracture numérique et à bâtir une société inclusive où personne n’est laissé de côté.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam compte actuellement plus de 7 millions de personnes handicapées, soit environ 7% de sa population. Pour cette communauté, la technologie représente bien plus qu’un simple outil de confort : elle constitue un moyen essentiel de surmonter les obstacles, de gagner en autonomie au quotidien et de s’intégrer pleinement dans la société.

Lever les barrières grâce à l'innovation technologique

Le principal bénéfice de l'IA pour les personnes handicapées réside dans l'amélioration significative des appareils d'assistance. À l'échelle mondiale comme au Vietnam, de nombreuses applications permettent désormais à ces utilisateurs d'acquérir une plus grande autonomie.

Pour les personnes déficientes visuelles, les applications de vision par ordinateur basées sur l'IA sont devenues courantes. Elles permettent de lire des textes, de décrire des images, de reconnaître des objets, de faciliter les achats et de restituer ces informations par synthèse vocale.

Pour les personnes malentendantes, l'IA associe la reconnaissance vocale au sous-titrage en temps réel pour leur permettre de suivre des réunions ou des programmes télévisés. Les personnes à mobilité réduite peuvent quant à elles contrôler leurs équipements par la voix ou le mouvement des yeux. De plus, l'IA agit comme un assistant virtuel pour accompagner les personnes atteintes d'autisme ou de troubles cognitifs dans leurs études, leur travail et leurs tâches quotidiennes.

Au Vietnam, plusieurs solutions d’IA développées localement font preuve d’une efficacité prometteuse. C’est notamment le cas du système Blife, conçu par une équipe de chercheurs de l’Université de technologie relevant de l’Université nationale de Hanoï, sous la direction du professeur associé et docteur Lê Thanh Hà. À partir de ses observations de personnes atteintes de lésions du système nerveux central ou ayant perdu leurs capacités motrices, ce chercheur a développé un système de communication homme-machine intégrant l’IA, capable de traduire les mouvements du regard en paroles. Proposé à un coût abordable et doté d’une interface conviviale, Blife est actuellement utilisé dans plusieurs établissements hospitaliers, contribuant directement à améliorer la qualité de vie des patients.

Le Dr. Trân Kim Ba de l’Académie des sciences sociales du Vietnam rappelle que les personnes handicapées constituent un groupe particulièrement vulnérable et défavorisé. Grâce aux progrès technologiques, notamment dans le domaine de l’IA, elles peuvent désormais accéder à des possibilités qui leur étaient auparavant inaccessibles.

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Garantir l’égalité des chances et renforcer les compétences

La technologie ne doit pas se limiter à fournir des outils d’assistance au quotidien. Son potentiel humain réside également dans la création d’espaces permettant aux personnes handicapées d’étudier, de maîtriser les outils numériques et de contribuer activement à la société en accédant à des emplois qualifiés. Les programmes de formation et d’insertion professionnelle doivent ainsi leur garantir une véritable égalité des chances.

Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a souligné que le PNUD considère l'IA comme un levier concret pour promouvoir l'inclusion, à condition qu'elle soit conçue et gouvernée en réponse aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

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Selon une étude menée en 2026 sur la préparation à l'IA, le Vietnam est évalué comme étant dans une phase active de structuration concernant l'inclusion dans l'IA, témoignant de son engagement en faveur d'un développement inclusif.

Toutefois, le rapport d’enquête sur les compétences numériques des personnes handicapées au Vietnam, réalisé en 2026 par l’Institut de recherche pour la gestion du développement durable (MSD), met en évidence des disparités persistantes. L’étude a été menée auprès de 201 personnes handicapées âgées de 16 à 60 ans à Hanoï, Quang Tri, Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho, à partir d’un cadre d’évaluation adapté du référentiel européen DigComp.

Il ressort de ce rapport que la fracture numérique tient davantage au manque de compétences qu’à l’absence d’équipements. Si 91% des participants disposent d’un équipement numérique et accèdent régulièrement à Internet, la majorité estime que ses compétences restent élémentaires, voire inexistantes. Les paramètres d’accessibilité jouent un rôle déterminant : 65% des personnes interrogées utilisent des appareils sur lesquels des fonctionnalités d’accessibilité ont été configurées, tandis que celles qui ne savent

Les écarts restent marqués selon le type de handicap. Les personnes déficientes visuelles, celles touchées par un handicap moteur des membres supérieurs ou présentant des limitations cognitives rencontrent des difficultés accrues. Les personnes confrontées à des obstacles multiples, telles que celles ayant des handicaps cumulés ou vivant en milieu rural avec un faible niveau d'instruction, restent les plus désavantagées.

Le taux de réponses "ne sait pas" se situe entre 10% et 20% pour les compétences simples, mais atteint 60% à 70% pour les compétences avancées. La création de contenu numérique constitue le domaine le plus faible, et 52% des participants déclarent ne pas savoir utiliser les outils d'intelligence artificielle. Très peu d'entre eux ont déjà effectué des démarches administratives en ligne, en raison d'interfaces manquant d'accessibilité, de procédures complexes et d'un système d'identification électronique difficile d'accès.

Le message principal du rapport avertit que sans politiques adaptées et rapides, l'essor de l'IA pourrait engendrer une forme d'inégalité numérique structurelle, isolant davantage les personnes handicapées.

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Le Parti et l'État du Vietnam s'efforcent de perfectionner le cadre politique pour garantir les droits, l'égalité d'accès et l'intégration sociale des personnes handicapées. Cette orientation s'articule directement avec la transformation numérique, les technologies d'assistance et l'IA, à un moment où de nombreux services essentiels basés sur le numérique se généralisent.

Le Programme d'assistance aux personnes handicapées pour la période 2021-2030 constitue un jalon majeur. Il vise à créer un environnement sans barrières tout en améliorant l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi et aux technologies de l'information et de la communication. Pour la phase 2026-2030, le programme a pour objectif d'assurer que les personnes handicapées éligibles et exprimant un besoin puissent accéder aux services de formation professionnelle, d'emploi et de technologies.

En fin d'année 2025, le secrétaire général du parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm a réaffirmé cette orientation en demandant un changement d'approche clair : passer d'un modèle centré principalement sur la prise en charge médicale à un modèle d'intégration sociale, dans lequel les personnes handicapées sont reconnues comme des membres capables de contribuer à la collectivité. Le dirigeant a également insisté sur l'accélération de la transformation numérique afin que les services publics en ligne et les technologies d'assistance parviennent directement à leurs bénéficiaires.

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Par ailleurs, en 2026, le Vietnam a mis en œuvre sa Loi sur l’intelligence artificielle ainsi que le Programme de développement des ressources humaines en IA à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2035. Ce programme accorde une attention particulière aux groupes nécessitant des garanties d’accès équitable, dont les personnes handicapées.

Dinh Viêt Anh, vice-présidente de l'Association des aveugles du Vietnam, a rappelé que l'accès aux portails d'information et aux services publics en ligne ne représente pas seulement une exigence technique, mais constitue une expression concrète des droits civiques et de la participation égale à la vie politique, économique et sociale. Une plateforme numérique conçue pour être accessible permet aux personnes handicapées d'accéder de manière autonome aux informations, aux politiques publiques, aux services, ainsi qu'aux opportunités d'apprentissage et d'emploi.

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Sur le terrain, les associations et le secteur privé se mobilisent davantage. L’Association des jeunes handicapés du Vietnam a récemment attribué 100 000 bourses destinées à l’apprentissage des outils d’IA. Auparavant, cette organisation avait signé un accord de coopération avec le Centre de développement du commerce électronique et de la technologie numérique, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, afin de mettre en place des programmes de formation, d’accompagnement vers l’emploi et de soutien à l’entrepreneuriat numérique. Ces formations portent notamment sur la création de modèles économiques et l’accès aux marchés, avec des contenus adaptés aux capacités des participants.

Certaines structures font figure de pionnières dans la formation des travailleurs handicapés à l'usage de l'IA. C'est le cas de la coopérative VỤN Art, qui crée des emplois en fabriquant des produits artisanaux à partir de chutes de soie.

À VỤN Art, l'IA est utilisée pour la conception des produits et l'adaptation des étapes de fabrication aux différents types de handicap, notamment pour les personnes atteintes d'autisme ou de retard mental. Auparavant, la création d'un motif personnalisé nécessitait trois à cinq jours ; grâce aux outils d'IA, cette étape ne prend plus qu'une journée.

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Le Viet Cuong, directeur de la coopérative VỤN Art, explique que l'IA sert d'outil d'accompagnement dans la création artistique. Elle permet aux artisans d'exporter et de concrétiser leurs idées sans avoir suivi de formation initiale en beaux-arts, renforçant ainsi leur confiance et leur autonomie financière.

De leur côté, les personnes handicapées s’organisent pour développer l’entraide. Le projet « Starlight », porté par un groupe de jeunes déficients visuels du Club des étudiants handicapés de Hanoï, forme des formateurs relais eux-mêmes handicapés, qui dispensent ensuite des cours de compétences numériques et d’IA dans différentes localités. Nguyên Duc Nghi, responsable du projet, précise que ces formateurs aident les apprenants à maîtriser les outils d’IA pour créer des contenus ou composer de la musique.

Toutefois, la pleine garantie des droits des personnes handicapées exige une approche politique globale et un engagement durable de l’ensemble de la société. Pour y parvenir, le Vietnam doit poursuivre le renforcement des compétences numériques de sa population et consolider un cadre institutionnel propice au développement d’une intelligence artificielle accessible et inclusive.

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