La HUST appelée à devenir une université d’excellence en recherche

Le dirigeant Tô Lâm a appelé l’Université des sciences et des technologies de Hanoï (HUST) à devenir un centre d’excellence en matière de recherche et d’innovation, capable de contribuer aux grands projets nationaux, avec pour objectif de figurer parmi les 100 à 150 meilleures universités d’Asie d’ici 2035.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a exhorté de faire de l'Université des sciences et technologies de Hanoï un établissement de recherche d'excellence, capable de mener à bien des projets nationaux majeurs, avec pour objectif de figurer parmi les 100 à 150 meilleures universités d'Asie d'ici 2035.

S’exprimant lors du meeting tenu le matin du 15 octobre à Hanoï en l’honneur du 70e anniversaire de l’établissement de cet université (1956-2026) , le dirigeant Tô Lâm a exprimé sa reconnaissance envers les générations d’enseignants et d’étudiants ayant contribué au rayonnement de l’Université des sciences et des technologies de Hanoï, tout en soulignant sa responsabilité dans la nouvelle phase de développement du pays. Il a affirmé que la fierté de l’établissement résidait dans sa capacité à former des talents aptes à relever les défis et à servir le pays et le peuple.

Relever de nouveaux défis

Le dirigeant Tô Lâm a souligné que les progrès scientifiques et technologiques, l’intelligence artificielle, la concurrence technologique et les bouleversements des chaînes d’approvisionnement imposaient de nouveaux défis. Pour les relever, le Vietnam doit améliorer sa productivité et la qualité de son développement, renforcer son autonomie et approfondir sa coopération internationale.

Il a souligné que le pays avait plus que jamais besoin de l’intelligence, de la détermination et de la créativité des talents formés à l’Université des sciences et technologies de Hanoï.

Conformément à des résolutions du Bureau politique sur les percées dans la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’éducation et la formation ainsi qu’au projet de développement de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, déjà approuvé en 2025 par le Premier ministre, cet établissement est appelé à devenir un pôle d'excellence en matière de formation, de développement des talents, de recherche et d'innovation, au service des secteurs technologiques et industriels stratégiques. Cela témoigne de la grande confiance du Parti et de l’État dans le rôle pionnier de l’établissement, a souligné le dirigeant Tô Lâm.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

L’objectif de figurer parmi les 100 à 150 meilleures universités d’Asie d’ici 2035 doit reposer sur la qualité de la formation et de la recherche, le rayonnement académique et la contribution au développement national. Il est nécessaire de constituer des équipes de recherche performantes, des centres d’excellence et des laboratoires mutualisés, tout en offrant aux scientifiques un environnement propice à leur engagement durable, à l’innovation et à la formation de la relève.

Les atouts interdisciplinaires de l’établissement doivent devenir une force collective pour répondre aux grands enjeux de l’industrie, des transports, de l’énergie et des infrastructures.

Le dirigeant Tô Lâm a souligné la nécessité de détecter et de former les talents dès le plus jeune âge, en associant formation, recherche et production. Il a appelé à accorder une place importante aux sciences fondamentales, à la pensée systémique et à la pratique, afin de former des ingénieurs maîtrisant la conception et les essais, dotés d’un sens des responsabilités professionnelles, ainsi que des experts capables de piloter de grands programmes.

À l’ère de l’intelligence artificielle, il a insisté sur l’importance de développer l’esprit d’innovation, l’autonomie, l’indépendance d’esprit, la capacité de vérification et l’intégrité académique.

Il a appelé l’Université des sciences et des technologies de Hanoï à devenir un pôle d’attraction pour les talents vietnamiens du monde entier et les experts internationaux, en leur offrant des projets de recherche ambitieux, des conditions de travail attractives et des perspectives de carrière, tout en développant des formes de coopération flexibles en matière de recherche, de formation et de transfert de technologies.

Lors du meeting, le dirigeant Tô Lâm a remis l’Ordre du Travail de premier classe à l'Université des sciences et technologies de Hanoï.

À cette occasion, le dirigeant Tô Lâm et des délégués ont assisté à l’inauguration de l'Espace d'innovation interdisciplinaire de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï. Conçu selon le modèle international "Design Factory", cet écosystème réunit le Centre d’innovation interdisciplinaire, les instituts de recherche et les entreprises, avec des espaces dédiés à la créativité, à la simulation numérique, au prototypage rapide, aux tests de produits et à la formation par projet.

VNA/CVN