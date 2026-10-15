Cân Tho : 158 dépouilles de martyrs retrouvées, dont 120 inhumées le 15 octobre

Une cérémonie commémorative et d’inhumation de 120 dépouilles de martyrs s’est tenue le 15 octobre au cimetière des martyrs de Cân Tho.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence de représentants d’organismes et d’organisations centraux et locaux, dont Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des affaires intérieures, ainsi que du général de corps d'armée Nguyên Van Gâu, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense et vice-président du Comité directeur national chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des martyrs.

Les dépouilles ont été retrouvées dans les communes de Dông Phuoc et Thoi Lai par une équipe de recherche et de récupération temporaire placée sous le commandement militaire de Cân Tho et l'équipe K90 du Département politique de la Région militaire 9.

Dans son éloge funèbre, Lê Công Ly, vice-président permanent du Comité populaire municipal, a exprimé sa profonde tristesse et sa gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la libération nationale, la réunification, l'indépendance et la liberté, ainsi que pour la paix et le bonheur du peuple.

Au cours de la cérémonie, les délégués ont déposé des gerbes, brûlé de l’encens et accompli les rites commémoratifs avant l’inhumation des dépouilles.

Les opérations de recherche et de récupération s’inscrivent dans le cadre des politiques du Parti et de l’État, notamment de la "campagne de 500 jours et nuits" visant à accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des dépouilles de martyrs.

Photo : VNA/CVN

Le comité de pilotage municipal a demandé aux forces compétentes de renforcer leur coordination avec les comités locaux du Parti, les autorités et la population afin de recueillir des informations sur les soldats tombés au combat et leurs lieux de sépulture. Ces opérations comprennent des enquêtes de terrain, des vérifications, la collecte et le regroupement de documents, ainsi que des recherches dans les anciens cimetières militaires provisoires.

Une équipe de recherche spécialisée a été mise en place afin d'accélérer la compilation des dossiers, de recueillir des informations, d'organiser des ateliers de vérification et d'appuyer les opérations de recherche et du rassemblement.

Grâce à la mobilisation des différents échelons et services, ainsi qu’au soutien actif des autorités locales et de la population, l’équipe temporaire de recherche et de récupération des restes des martyrs, relevant du Commandement militaire de la ville de Cân Tho, a retrouvé 158 dépouilles, dépassant ainsi l’objectif qui lui avait été assigné. Une cérémonie d’hommage a été organisée, suivie de l’inhumation de 38 dépouilles. Le 15 octobre, une cérémonie similaire a été organisée pour les 120 dépouilles restantes, avant leur inhumation.

Dans les prochains mois, Cân Tho poursuivra ses opérations, notamment par le prélèvement d’échantillons biologiques en vue d’analyses ADN, afin d’identifier dans les meilleurs délais les dépouilles des martyrs.

VNA/CVN