Le Vietnam loué pour la cérémonie de signature de la Convention de Hanoi

La cérémonie de signature et la Conférence de haut niveau de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoi, qui se sont tenues les 25 et 26 octobre, ont fortement impressionné les délégués internationaux par son professionnalisme et son organisation solennelle. Ce premier événement réussi témoigne de la capacité croissante du Vietnam à accueillir des événements internationaux majeurs.

>> Pour une entrée en vigueur rapide de la Convention de Hanoï

>> La vice-présidente équatorienne salue le rôle du Vietnam dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité

>> Droits humains et coopération au cœur de la Convention contre la cybercriminalité

Ghada Waly, directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a déclaré que le chemin menant à la signature de la convention avait été long et difficile, impliquant plus de 420 heures de négociations formelles et d’innombrables heures de discussions informelles, avec la contribution de 160 parties prenantes.

Photo : VNA/CVN

La responsable a remercié le Vietnam d’avoir rassemblé les nations autour d’un objectif mondial commun et a déclaré que l’ONUDC était fier de soutenir Hanoï dans l’organisation de cet événement. Elle a exprimé sa confiance dans le leadership continu du Vietnam pour traduire la nouvelle convention en actions concrètes.

Elle a ajouté que, si elle était mise en œuvre efficacement, la Convention de Hanoi laisserait la ville dans les mémoires non seulement comme l’hôte de la cérémonie de signature, mais aussi comme un modèle de diplomatie numérique pour les pays en développement.

L’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Yaron Mayer, a salué l’organisation exceptionnelle de l’événement, soulignant qu’il coïncidait avec une année marquée par des événements marquants pour le Vietnam, notamment le 80e anniversaire de sa Fête nationale.

Il a déclaré que les délégués avaient assisté à une cérémonie d’ouverture véritablement impressionnante, à laquelle ont participé des délégations du monde entier, dont le secrétaire général de l’ONU et d’autres hauts dirigeants. Même les pays n’ayant pas encore signé ont reconnu l’importance de leur présence, a déclaré le diplomate, soulignant que tout s’était déroulé sans accroc.

Le ministre biélorusse de l’Intérieur, Ivan Kubrako, a déclaré que le choix du Vietnam comme pays hôte de la cérémonie de signature reflétait son rôle central dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité et son engagement fort à relever les défis sécuritaires transfrontaliers. Sans sécurité, aucun domaine de la vie ne peut se développer, a-t-il affirmé.

Cet événement offrira au Vietnam de nouvelles opportunités de coopération internationale, non seulement en matière de cybersécurité, mais aussi dans de nombreux autres domaines, a déclaré le ministre, précisant qu’il s’agissait également d’une occasion pour le pays de renforcer sa voix sur la scène internationale.

Olivier Onidi, directeur général adjoint de la direction générale de la migration et des affaires intérieures de la Commission européenne, a remercié le Vietnam d’avoir pris l’initiative d’accueillir cet événement historique. Il a déclaré que cela envoyait un signal fort de la part de l’Asie, une région de plus en plus touchée par la cybercriminalité, quant à la volonté de s’unir pour lutter contre cette menace mondiale.

Le responsable a ajouté que pour une mise en œuvre efficace de la Convention de Hanoï, les pays devraient prioriser la ratification et l’intégration de ses dispositions dans leurs législations nationales, tout en partageant les meilleures pratiques et l’expertise afin de garantir que les bénéfices de la convention profitent à tous les États membres.

VNA/CVN