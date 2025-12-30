Consolider la direction du Parti dans la diplomatie populaire

Le matin du 30 décembre, le Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères a organisé la Conférence de bilan de la diplomatie populaire en 2025 et d’orientations et de missions pour 2026, en présence de Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.

>> La diaspora vietnamienne sert de pont pour les relations bilatérales

>> Le Vietnam et le Laos renforcent la diplomatie populaire

>> Communauté des Vietnamiens en France : un maillon fort de la Grande union nationale

Les délégués ont écouté le rapport de bilan du travail de diplomatie populaire en 2025, les orientations et missions pour 2026 présenté par le Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères, ainsi que les interventions de nombreuses agences, localités et organisations populaires.

Les participants ont estimé qu’au milieu des évolutions de la situation mondiale et régionale, la diplomatie populaire s’était adaptée de manière proactive, en renouvelant ses approches et ses modes d’action, en continuant d’affirmer son rôle de pilier important de la diplomatie, contribuant à créer un socle social favorable et positif, ainsi qu’à consolider et approfondir les relations d’amitié avec les peuples des autres pays, en particulier les pays voisins et les partenaires importants.

Prenant la parole, Trân Câm Tu a souligné les grandes réalisations et les contributions importantes de la diplomatie populaire tout au long du processus révolutionnaire du pays sous la direction clairvoyante du Parti, à travers l’application créative de la pensée du Président Hô Chi Minh sur la combinaison de la force nationale et de la force de l’époque.

Il a affirmé que l’inscription, pour la première fois, dans les documents du XIIIᵉ Congrès national du Parti, de la ligne directrice visant à "construire une diplomatie globale et moderne reposant sur trois piliers : la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire", constitue un jalon important et une nouvelle avancée dans la pensée sur la diplomatie vietnamienne.

Afin de renforcer le rôle de la diplomatie populaire dans la nouvelle période, Trân Câm Tu a demandé à l’ensemble du système politique de continuer à élever le niveau de conscience et d’assimiler en profondeur les exigences relatives à la diplomatie populaire, en la considérant comme l’un des piliers stratégiques de la diplomatie globale et moderne, ainsi qu’un maillon essentiel de la stratégie de protection et de développement du pays.

Trân Câm Tu a souligné qu’il était avant tout nécessaire de garantir la direction du Parti et la gestion de l’État dans le travail de diplomatie populaire. Par ailleurs, il convient de promouvoir fortement le rôle du Front de la Patrie du Vietnam dans la direction, l’orientation et l’organisation de la mise en œuvre des activités de diplomatie populaire.

Il a en outre demandé d’accélérer l’intégration internationale et de bâtir un contingent de cadres de la diplomatie populaire dotés d’une solide stature politique, d’une éthique professionnelle, de compétences spécialisées, de capacités linguistiques, ainsi que de connaissances en sciences et technologies et en transformation numérique.

Trân Câm Tu a chargé le ministère des Affaires étrangères de présider, en coordination avec les agences, organisations et localités concernées, l’évaluation de près de cinq années de mise en œuvre de la Directive n°12 du Secrétariat du XIIIᵉ mandat, et, sur cette base, d’étudier et de conseiller l’élaboration de la Stratégie de diplomatie populaire à l’horizon 2045, répondant aux exigences et missions de la nouvelle phase.

Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères, a affirmé que son ministère intégrerait avec sérieux les orientations du permanent du Secrétariat ainsi que les propositions des agences et organisations.

Lê Hoài Trung a confirmé que l’élaboration de la Stratégie de diplomatie populaire avec une vision à l’horizon 2045 constituerait une mission centrale de l’année 2026.

VNA/CVN