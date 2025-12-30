70 ans de relations Vietnam - Indonésie : des similitudes devenues des atouts stratégiques

Le 30 décembre 2025 marque le 70 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Indonésie (1955-2025). Fondé sur les liens historiques entre le Président vietnamien Hô Chi Minh et le Président indonesien Sukarno, le partenariat stratégique entre les deux pays entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de coopération approfondie face aux défis mondiaux.

>> Vietnam - Indonésie : un vaste potentiel pour un partenariat stratégique global

Les relations bilatérales reposent sur l’héritage politique de leurs dirigeants fondateurs, constituant une base solide et durable. Au fil des décennies, le Vietnam et l’Indonésie ont su saisir les opportunités afin de porter leur coopération à de nouveaux niveaux, a déclaré le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Armanatha Kristiawan Nasir.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan économique, les échanges commerciaux et les investissements sont devenus un moteur important des relations bilatérales. Selon le vice-ministre indonésien de l’Investissement, Nurul Ichwan, la coopération ne se limite plus au cadre gouvernemental, mais bénéficie désormais d’une participation accrue des entreprises et du secteur privé. Les exportations de l’Indonésie vers le Vietnam ont doublé en cinq ans, avec une croissance annuelle moyenne d’environ 2,4 %.

Parallèlement, les investissements vietnamiens en Indonésie ont connu une forte progression. Entre 2014 et 2024, le montant total des investissements réalisés par le Vietnam en Indonésie a atteint 66,3 milliards de dollars, illustrant la confiance croissante des investisseurs vietnamiens dans l’environnement économique indonésien.

Le projet de l’entreprise VinFast en Indonésie illustre cette nouvelle génération de coopération. Les deux pays considèrent les énergies renouvelables, la réduction des émissions de carbone et les technologies vertes comme des piliers stratégiques pour l’avenir.

En tant que membres de l’Accord de partenariat économique régional global (RCEP), le Vietnam et l’Indonésie bénéficient d’un accès privilégié à de vastes marchés régionaux. Le vice-ministre Nurul Ichwan souligne que la similitude des cadres juridiques ainsi que les réformes administratives en cours facilitent cette intégration économique.

Toutefois, des défis subsistent, notamment les déséquilibres commerciaux et la concurrence dans certains secteurs industriels. Des experts préconisent une approche fondée sur la complémentarité plutôt que sur la rivalité, afin de transformer ces défis en forces communes.

Le succès des relations Vietnam - Indonésie se manifeste également par le dynamisme des échanges culturels et touristiques. Selon le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Armanatha Kristiawan Nasir, ce partenariat stratégique intégral illustre la capacité de convergence des deux grandes économies de l’ASEAN, contribuant ensemble à la stabilité et à la prospérité de la région.

VNA/CVN