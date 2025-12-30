Le PM appelle à une décentralisation accrue dans la gestion des projets bloqués

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mardi 30 décembre une conférence nationale sur la diffusion et le déploiement les résolutions de l’Assemblée nationale visant à lever les obstacles rencontrés par les projets et à résoudre les problèmes fonciers identifiés lors des inspections, des audits et des décisions de justice, ainsi qu’à accélérer la mise en œuvre des programmes cibles nationaux.

La conférence s’est tenue au siège du gouvernement et a été retransmise en ligne aux 34 provinces et aux villes relevant du pouvoir central.

Les rapports présentés lors de cet événement ont montré que les retards de projets et les complications juridiques ont entraîné un gaspillage considérable de ressources à l’échelle nationale. Pour remédier à cette situation, le Politburo a publié la Conclusion N°77-KL/TW, suivie de la Résolution N°170/2024/QH15 de l’Assemblée nationale et des décrets gouvernementaux connexes.

La mise en œuvre initiale a donné des résultats positifs. À ce jour, des difficultés ont été identifiées ou résolues dans 5.203 projets. Parmi ceux-ci, 3.289 projets, représentant environ 70.000 ha de terres et un capital d’investissement total d’environ 1,67 billiards de dôngs (63,58 milliards de dollars), ont été débloqués et remis en service, libérant ainsi des ressources substantielles pour l’État, les entreprises et les habitants.

Les participants ont convenu que la Conclusion N°77-KL/TW et la Résolution N°170/2024/QH15 sont devenues des outils efficaces pour débloquer les ressources foncières, lutter contre le gaspillage et renforcer le cadre juridique, tout en contribuant à restaurer la confiance des investisseurs et à soutenir l’objectif d’une croissance économique supérieure à 8% en 2025, avec des taux plus élevés envisagés pour les années suivantes.

La conférence a également examiné les trois programmes cibles nationaux relatifs à la construction de la nouvelle ruralité, à la réduction durable de la pauvreté et au développement socio-économique des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques.

Les résultats montrent que la construction de la nouvelle ruralité a atteint, voire dépassé, la plupart des objectifs, que la réduction de la pauvreté a enregistré des baisses significatives et que le développement socio-économique des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques a réalisé des progrès importants. Un large consensus s’est dégagé sur l’intégration des trois programmes dans la prochaine phase afin d’en améliorer l’efficacité et d’éviter les chevauchements.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que près de 3.000 projets à l’échelle nationale restent bloqués, concernant plus de 153.000 ha de terres et un capital d’investissement total d’environ 2,46 billiards de dôngs. Il a exhorté les collectivités locales à poursuivre l’examen des dossiers et à proposer des solutions, insistant sur la nécessité de recouvrer les ressources, de prévenir les pertes et de garantir l’application stricte de la loi.

Il a souligné que lever les obstacles est une tâche complexe qui exige une approche pragmatique, "apprendre en faisant, progresser étape par étape, sans perfectionnisme ni hésitation". Il a chargé les ministères d’élaborer des directives détaillées et d’établir des listes de projets éligibles afin que les collectivités locales puissent agir rapidement.

Concernant les programmes cibles nationaux, il a plaidé pour une décentralisation et une délégation de pouvoirs maximales. Les agences centrales définiront les cadres généraux et alloueront le financement total, tandis que les autorités locales décideront des projets spécifiques et en assureront la mise en œuvre. Les ministères et les secteurs n’approuveront ni ne géreront directement les projets locaux, a-t-il précisé.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’accorder la priorité aux zones défavorisées et aux zones peuplées de minorités ethniques, avec une gestion transparente s’appuyant sur des outils numériques, des bases de données intégrées et un contrôle communautaire renforcé.

Il a également exhorté les responsables locaux à sensibiliser la population, à se concentrer sur les priorités essentielles, à promouvoir des modèles de croissance durable et verte, et à donner aux populations les moyens de sortir de la pauvreté grâce à la confiance, à l’innovation et à la transformation numérique.

Grâce aux efforts concertés de l’ensemble du système politique, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est dit convaincu que ces résolutions permettraient de débloquer efficacement des ressources et de donner un nouvel élan au développement du Vietnam dans cette nouvelle ère.

