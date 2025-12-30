Rénover la formation des cadres liée à l’exécution des politiques stratégiques du Parti

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a souligné mardi 30 décembre la nécessité d’un lien étroit entre la formation des cadres et la mise en œuvre effective des politiques stratégiques du Parti, lors d’une conférence hybride à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

Reconnaissant les réalisations de l’académie en 2025, année cruciale pour le bilan de 40 ans de rénovation et la préparation du XIVe Congrès national du PCV, il a insisté sur le fait que la formation des cadres est "l’œuvre fondamentale du Parti", conformément aux enseignements du président Hô Chi Minh. Il a mis en lumière le rôle de l’académie en tant que principal centre national de recherche théorique et de formation des cadres stratégique.

Photo : VNA/CVN

Face à la complexité d’un contexte mondial et national en pleine évolution, le secrétaire général Tô Lâm a salué le caractère politique ferme, l’esprit vigoureux de rénovation et le sens aigu des responsabilités de l’établissement.

Il a particulièrement salué sa contribution à la préparation des documents pour le prochain Congrès national du Parti et au processus de réorganisation de l’appareil, qui a créé un nouvel espace de développement et façonné progressivement un nouvel écosystème de connaissances au sein du réseau de l’académie.

D’ici 2026, il a fixé des missions cruciales l’académie, notamment la promotion de son rôle central dans la mise en œuvre des grands projets identifiés par le 15e Plénum du Parti, à savoir le bilan des 100 ans de leadership du Parti (1930-2030) sur la révolution vietnamienne et le bilan des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme de 1991.

Ces projets d’envergure qui exigent une réflexion théorique approfondie, des méthodes interdisciplinaires et une vision à long terme, doivent constituer une véritable source de connaissances stratégiques pour orienter la prise de conscience et l’action de l’ensemble du système politique au cours des prochaines décennies.

Le chef du Parti a appelé à une rénovation fondamentale de la formation des cadres, en l’orientant vers la praticité, l’efficacité et la modernité. L’objectif devrait être de développer un ensemble de compétences de gestion modernes, incluant la conception de politiques, la coordination interdisciplinaire, la gestion des risques, le leadership dans la transformation numérique et la mobilisation des ressources.

Les programmes de formation doivent anticiper les besoins pratiques, en passant d’un modèle de transmission unidirectionnelle à un modèle de co-création des connaissances entre professeurs et étudiants, en veillant à ce que la formation ne se limite pas au savoir mais au savoir-faire et s’oriente vers les valeurs publiques et les intérêts du peuple.

Le secrétaire général Tô Lâm a également exhorté l’académie à promouvoir la transformation numérique et l’application sélective de l’intelligence artificielle afin d’améliorer la productivité, la qualité et les capacités d’analyse et de prévision, sans pour autant se substituer à l’intelligence humaine.

Il convient d’accorder une attention particulière au renforcement du réseau des écoles politiques à travers le pays, au développement des liens et au partage des ressources pour améliorer la qualité de la formation au niveau local.

La coopération internationale dans les domaines académiques et la formation de hauts dirigeants pour les autres partis et dirigeants communistes doivent être développées en tant que pilier essentiel de la diplomatie du Parti.

Le chef du Parti a souligné la nécessité de découvrir, de former et d’accompagner les jeunes cadres, les jeunes experts et les talents, en créant des mécanismes appropriés et un environnement académique sain qui favorise la créativité.

Réfléchissant aux exigences de la nouvelle ère, il s’est dit convaincu que l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh perpétuera sa glorieuse tradition et accomplira avec excellence la mission que lui ont confiée le Parti, l’État et le peuple.

À cette occasion, au nom du Parti et de l’État, le secrétaire général Tô Lâm a décerné à l’Académie l’Ordre du Travail de première classe, en récompense de ses réalisations exceptionnelles dans la mise en œuvre de la résolution N°18- NQ/TW sur “Certaines questions sur la poursuite de la rénovation, de la restructuration de l’appareil du système politique pour le rendre rationnalisé, efficace et efficient”.

VNA/CVN