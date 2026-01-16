Xᵉ Congrès national du Parti

Congrès de sagesse, de renouvellement, de solidarité et de développement durable

Le succès du Xᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam marque une étape importante dans plus de 76 années de direction révolutionnaire du Parti, ouvrant une nouvelle ère de développement dans le processus de Dôi moi (Renouveau).

>> XIVe Congrès national du Parti : Hanoï déploie un dispositif sanitaire renforcé

>> XIVe Congrès du PCV : le Vietnam s’engage dans un nouveau modèle de développement

>> Le IIe Congrès national du Parti : Résistance et Reconstruction nationale

Photo : VNA/CVN

Depuis sa fondation, le Parti communiste du Vietnam a tenu 13 congrès. Chaque congrès constitue une étape historique majeure, consignant et commémorant les victoires, les réalisations et les enseignements tirés de l’expérience de la révolution vietnamienne sous la direction du Parti.

Le Xᵉ Congrès national du Parti s'est tenu officiellement du 18 au 25 avril 2006, après une journée de réunions préparatoires auxquelles ont participé 1.176 délégués représentant plus de 3,1 millions de membres du Parti à travers le pays.

Bilan de 20 ans de Renouveau

Après près de 20 ans de Renouveau, la situation du pays a connu des changements considérables. En suivant avec constance la ligne du VIe Congrès national du Parti, complétée et développée par les congrès et réunions du Comité central, et sous l'égide du Comité central du Parti, le peuple vietnamien a accompli des progrès considérables dans tous les domaines.

Photo d'archives : VNA/CVN

L'expansion de la coopération internationale, l'intégration proactive et active à l'économie mondiale et le maintien d'un climat pacifique ont créé des conditions favorables à l'accélération du Renouveau et du développement socio-économique, contribuant ainsi à rehausser le prestige du pays sur la scène internationale, à renforcer sa puissance et à lui insuffler l'élan nécessaire à la poursuite de son développement.

Parallèlement à ces atouts, le pays est confronté à de nombreux défis. La situation nationale et internationale continue d'évoluer de manière complexe, affectant profondément le processus de Renouveau.

La mondialisation économique est une tendance objective qui, tout en créant des opportunités de développement, recèle également de nombreuses inégalités, engendrant des difficultés et des défis pour les pays, en particulier les pays en développement.

La science et la technologie continuent de réaliser des avancées majeures, ayant un impact multiforme dans le monde entier. Guerres, conflits armés, conflits ethniques et religieux, courses aux armements, interventions, terrorisme… se multiplient et présentent des caractéristiques de plus en plus complexes.

Photo : VNA/CVN

L’économie du pays demeure dans un état de sous-développement ; le risque d’un retard accru par rapport aux pays de la région et du monde persiste, et le rythme de la croissance économique n’est pas encore à la hauteur du potentiel du pays.

Le niveau national en matière de sciences et de technologies reste insuffisant à bien des égards. Le déclin politique, idéologique, moral et social d’une partie des cadres et des membres du Parti est lié à une bureaucratie excessive, à la corruption et au gaspillage.

Les domaines de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères présentent encore des lacunes. Il est urgent pour toute la nation de saisir les opportunités, de surmonter les défis, de poursuivre des réformes ambitieuses, globales et concertées, de se développer à un rythme rapide et durable, et de sortir au plus vite le pays de sa situation de sous-développement.

Une étape historique

Photo : VNA/CVN

C’est dans ce contexte que le Xᵉ Congrès national du Parti s’est solennellement ouvert sur le thème : "Renforcer les capacités de direction et la force de combat du Parti, promouvoir la puissance de la nation, accélérer globalement le processus de Renouveau et sortir rapidement notre pays de son état de sous-développement".

Trân Duc Luong, membre du Bureau politique du IXᵉ Comité central du Parti et président de la République, a prononcé, au nom du Présidium, le discours d’ouverture du Congrès.

Ce discours soulignait : "Le Xe Congrès national du Parti se tient à un moment historique. Le processus de Renouveau du pays s’étend sur vingt ans. Le Parti, le peuple et l’armée viennent d’achever cinq années de mise en œuvre de la Résolution du IXᵉ Congrès national du Parti, qui marquent également les cinq premières années du XXIᵉ siècle".

Ce congrès a présenté de nombreuses innovations, tant sur le fond que sur la forme, consacrant un temps important à l'examen et à l'analyse des documents qui lui étaient soumis, ainsi qu'aux questions ayant suscité des divergences d'opinions. Pour la première fois depuis la fondation du Parti, le congrès n'a invité aucun convive international. Certaines séances ont été retransmises en direct et des communiqués de presse quotidiens ont été publiés à l'intention de l'ensemble de la population.

Photo : VNA/CVN

Le congrès s'est attaché à examiner et à résumer la mise en œuvre, au cours des cinq années précédentes, de la Résolution du IXe Congrès national du Parti, ainsi que des vingt années de mise en œuvre de la politique de Renouveau ; à évaluer la direction du IXe Comité central du Parti ; à tirer les principaux enseignements du processus de réforme ; à définir les orientations et les objectifs du développement socio-économique pour la période 2006-2010 ; à fixer les orientations et les objectifs de la construction du Parti ; à compléter et modifier les Statuts du Parti ; et à élire le Xe Comité central.

Opportunités et défis

Le congrès a adopté le Rapport politique, le Rapport sur les orientations et les tâches du développement socio-économique pour les cinq années allant de 2006 à 2010, le Rapport sur le travail de construction du Parti et les Statuts du Parti (complétée et amendée).

Le thème du congrès qui constitue également le titre du Rapport politique, est le suivant : "Renforcer les capacités de direction et la force de combat du Parti, promouvoir la puissance de la nation, accélérer globalement le processus de Renouveau et sortir rapidement notre pays de son état de sous-développement".

Résumant et évaluant vingt années de Renouveau, le Xe Congrès a affirmé que, grâce aux efforts conjugués du Parti et du peuple, le processus de Dôi moi a permis d’obtenir des résultats remarquables et d’une importance historique.

Malgré de nombreuses limites, le pays a connu des transformations profondes et globales. L’économie nationale est sortie de la crise et connaît une croissance relativement rapide. L’industrialisation, la modernisation et le développement d’une économie de marché à orientation socialiste se sont accélérés. Le niveau de vie de la population s’est considérablement amélioré.

Photo : VNA/CVN

Le système politique et le bloc d’unité nationale ont été consolidés. La stabilité politique et sociale a été maintenue. La défense et la sécurité nationales ont été préservées. La position du pays sur la scène internationale n’a cessé de s’améliorer.

La puissance globale de la nation s’est accrue, créant ainsi les conditions et les moyens nécessaires à la poursuite d’un développement solide et stable.

"La compréhension du socialisme et de la voie menant au socialisme devient de plus en plus claire ; un système de points de vue théoriques sur l’œuvre de Renouveau, sur la société socialiste et sur la voie vers le socialisme au Vietnam s’est formé dans ses grandes lignes essentielles".

Ces réalisations démontrent que les politiques de Renouveau définies par le Parti communiste du Vietnam sont parfaitement justes et novatrices, en adéquation avec les réalités du pays et les tendances actuelles.

De l'expérience pratique de Renouveau, le Congrès tire les principaux enseignements suivants.

Premièrement, dans le processus de Dôi moi, il faut rester fermement attaché à l'objectif d'indépendance nationale et de socialisme, fondé sur le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh.

Deuxièmement, une réforme globale et cohérente doit être menée avec continuité, selon des étapes, des formes et des méthodes appropriées.

Troisièmement, le renouveau doit être mené dans l’intérêt du peuple, s’appuyer sur le peuple, promouvoir son rôle actif et créatif, partir de la réalité concrète et faire preuve de sensibilité à l’égard des nouveautés.

Quatrièmement, maximiser les atouts internes tout en s'efforçant d'exploiter les forces externes, en combinant la puissance nationale aux atouts de l'époque dans le nouveau contexte.

Cinquièmement, renforcer la capacité de direction et la force de combat du Parti, moderniser constamment le système politique, construire et perfectionner progressivement la démocratie socialiste et garantir que le pouvoir appartienne au peuple.

Le Xe Congrès a adopté de nombreuses décisions importantes, ouvrant la voie à la poursuite du processus d'innovation. Il a affirmé : "Tout citoyen a le droit de participer à des activités d'investissement et commerciales, avec le droit à la propriété et le droit à la liberté d'entreprendre, protégés par la loi".

Les membres du Parti qui exercent des activités économiques privées doivent montrer l'exemple en respectant les directives et les politiques du Parti, les lois et règlements de l'État, les Statuts du Parti et les règlements du Comité central du Parti.

Photo : VNA/CVN

"Supprimer tous les obstacles et créer un environnement social et commercial favorable au développement des entreprises privées, sans limitation de taille, dans tous les secteurs d'activité, y compris les secteurs de production et d'activité importants de l'économie qui ne sont pas interdits par la loi".

Il s'agit d'une politique juste, conforme à la réalité du pays, qui a fait l'objet de nombreux débats lors des congrès du Parti et des réunions du Comité central du Parti, et qui témoigne de la volonté du Parti de se renouveler.

Orientations futures

Le congrès a par ailleurs précisé la nature du Parti. Les statuts du Parti (amendée et complétée) adoptés par le congrès stipule clairement : "Le Parti communiste du Vietnam est l'avant-garde de la classe ouvrière, et en même temps l'avant-garde du peuple travailleur et de la nation vietnamienne ; le fidèle représentant des intérêts de la classe ouvrière, du peuple travailleur et de la nation".

Le renforcement des capacités de direction et de la force de combat du Parti, ainsi que la lutte contre la corruption, le gaspillage et la bureaucratie, ont fait l'objet d'une attention particulière de la part du congrès, qui les a identifiés comme une tâche essentielle pour le Parti à court et à long terme.

Le congrès a défini l'orientation générale et les objectifs du travail de construction du Parti pour la prochaine législature comme suit : "Poursuivre le renouvellement et la rectification du Parti, renforcer son caractère prolétaire et son esprit pionnier, accroître sa capacité de direction et sa force de combat ; bâtir un Parti véritablement intègre et fort sur les plans politique, idéologique et organisationnel, doté d'une ferme détermination politique, d'une éthique révolutionnaire pure, d'une grande capacité intellectuelle, de méthodes de direction scientifiques et toujours en lien étroit avec le peuple".

Le congrès a également clairement affirmé que, dans la période à venir, il est nécessaire de mettre en œuvre avec détermination et de manière exhaustive le travail de prévention et de lutte contre la corruption et le gaspillage. Il a souligné la nécessité de traiter avec fermeté, promptitude et transparence les individus corrompus, quelle que soit leur fonction, qu'ils soient en exercice ou retraités, et de confisquer les biens acquis par la corruption.

Ce congrès a fixé les objectifs et orientations généraux pour la période 2006-2010 comme suit : renforcer les capacités de direction et la force de combat du Parti ; libérer le potentiel de la nation tout entière ; accélérer globalement le processus de réforme ; mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources pour l’industrialisation et la modernisation du pays ; développer la culture ; réaliser le progrès social et l’équité ; renforcer la défense et la sécurité nationales ; développer les relations extérieures ; s’intégrer activement à l’économie internationale ; maintenir la stabilité politique et sociale ; sortir rapidement le pays du sous-développement ; et jeter les bases d’une nation industrialisée et moderne d’ici 2020.

Le congrès a élu un Comité central du Parti composé de 160 membres titulaires et de 21 membres suppléants. Le Comité central a tenu sa première réunion et a élu un Bureau politique de 14 membres. Nông Duc Manh a été élu secrétaire général du Parti.

Le Xe Congrès national du Parti a été un événement majeur. Les documents adoptés lors du congrès "constituent la concrétisation de la sagesse et de la volonté de l’ensemble du Parti et du peuple, et représentent une synthèse profonde de l’expérience pratique et théorique de vingt années de Renouveau".

Le succès du congrès a marqué une étape importante dans les plus de 76 ans de direction révolutionnaire du Parti, ouvrant une nouvelle ère de développement pour le processus de Renouveau.

Nông Duc Manh, secrétaire général du Comité central du Parti (Xe mandat), a souligné, dans son discours de clôture du congrès : "Le succès du Xe Congrès du Parti encourage vivement l’ensemble du Parti, le peuple et l’armée à aller de l’avant, à saisir les opportunités, à surmonter les défis, à poursuivre le renouvellement avec plus de vigueur, d’ampleur et de cohérence, et à se développer à un rythme plus rapide et plus durable".

Quê Anh/CVN