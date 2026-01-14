XIVe Congrès national du Parti : Hanoï déploie un dispositif sanitaire renforcé

Le Service de la santé de Hanoï a récemment publié le plan n°65/KH-SYT relatif à l’organisation de la réponse sanitaire à l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste vietnamien, prévu du 19 au 25 janvier au Centre national des conférences (CNC).

Photo : Thanh Long/CVN

En coordination étroite avec le ministère de la Santé et le Comité du Parti de Hanoï, les autorités sanitaires municipales mettront en œuvre un ensemble complet de mesures afin de garantir la santé et la sécurité des délégués, invités, responsables, journalistes ainsi que de l’ensemble du personnel mobilisé durant le Congrès.

Dans le domaine de la prévention et du contrôle des maladies, le secteur de la santé veillera à assurer une hygiène environnementale rigoureuse, à appliquer strictement les mesures de prévention sanitaire et à prévenir tout risque épidémique, notamment sur le site du Congrès et dans les établissements hôteliers accueillant les délégués.

La surveillance médicale a été renforcée. Un suivi sanitaire étroit et des tests de dépistage sont effectués auprès des délégués et du personnel concerné, conformément aux directives du ministère de la Santé. Parallèlement, la qualité de l’eau potable fournie dans les installations et sur les lieux du Congrès fait l’objet de contrôles et d’analyses réguliers.

S’agissant de la sécurité et de l’hygiène alimentaires, le Service de la santé a exigé un contrôle strict sur l’ensemble du territoire municipal, avec une attention particulière portée aux sites du Congrès et aux zones d’hébergement des délégués.

Les établissements de production et de commercialisation de denrées alimentaires, ainsi que les restaurants et hôtels assurant les services liés au Congrès, ont fait l’objet d’inspections et d’une surveillance renforcée. Une procédure d’inspection des aliments en trois étapes a été mise en place, comprenant la conservation d’échantillons alimentaires, la capacité de prélèvement pour analyses et la prise en charge rapide de tout cas d’intoxication alimentaire.

Les services de soins et d’examens médicaux d’urgence ont été préparés à un niveau maximal de disponibilité. Les unités médicales disposent de ressources suffisantes en personnel, véhicules, médicaments et équipements afin d’assurer les soins d’urgence et les services de santé aux délégués, invités et personnels tout au long du Congrès.

Photo : Thanh Long/CVN

Par ailleurs, le Service de la santé a organisé un dispositif de triage d’urgence spécialisé en cardiologie, médecine interne, chirurgie et traumatologie dans plusieurs hôpitaux clés. Chaque établissement a réservé dix lits de haute qualité, prêts à être mobilisés en cas de besoin.

Le secteur de la santé de Hanoï a également élaboré des plans d’intervention d’urgence couvrant divers scénarios, notamment les accidents, les incendies, les intoxications alimentaires collectives, les catastrophes naturelles ainsi que les menaces terroristes d’origine chimique ou biologique.

Les hôpitaux, le Centre de contrôle des maladies de Hanoï (CDC) et le Département de la sécurité et de l’hygiène alimentaires maintiennent en permanence des équipes d’intervention d’urgence et des unités mobiles en état d’alerte, prêtes à intervenir sur instruction.

Le Service de la santé de Hanoï a enfin demandé à l’ensemble des unités concernées de s’acquitter strictement de leurs missions, contribuant ainsi à assurer une sécurité absolue et le bon déroulement du XIVe Congrès national du Parti communiste vietnamien.

Tâm An/CVN