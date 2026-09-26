RDC : au moins 14 morts, dont des responsables militaires, dans un crash aérien

Au moins 14 personnes, dont deux hauts responsables de la justice militaire en République démocratique du Congo (RDC), ont péri dans le crash d'un petit avion survenu vendredi 25 septembre dans le Sud-Ouest du pays, ont déploré le gouvernement et l'armée dans la nuit de vendredi 25 septembre à samedi 26 septembre.

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Photo : CTV/CVN

Dans le vaste pays d'Afrique centrale, où le réseau routier est largement insuffisant et où une grande part des axes se résume à des pistes dégradées difficilement praticables, le transport aérien joue un rôle central pour les déplacements vers les provinces.

Des incidents sont régulièrement signalés, le mauvais état de la plupart des infrastructures aéroportuaires et des équipements de navigation étant souvent mis en cause.

Vendredi après-midi 25 septembre, un petit porteur transportant une délégation de la justice militaire s'est écrasé à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango situé à plus de 200 km à l'est de la capitale Kinshasa.

"Cet accident a notamment coûté la vie au lieutenant-général Mutombo Katalayi Tiende Joseph, premier président de la Haute cour militaire, et au lieutenant-général Likulia Bakumi Lucien René, auditeur général des FARDC" (forces armées congolaises), a regretté sur X la présidence.

"Outre les deux officiers généraux, douze membres de la délégation ainsi que les membres de l'équipage ont également perdu la vie", a précisé l'armée dans un communiqué.

L'accident s'est produit "au retour d'une mission de service effectuée à Kikwit", dans la province voisine du Kwilu, selon l'armée.

Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes du crash.

AFP/VNA/CVN