Entretien entre le président de l'AN du Vietnam et le président de la Chambre des conseillers du Japon

Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, et le président de la Chambre des conseillers, Sekiguchi Masakazu, se sont entretenus à Tokyo le 5 décembre.

Au cours de l'entretien, Trân Thanh Mân a félicité Sekiguchi Masakazu pour son élection à la présidence de la Chambre des conseillers du Japon. Il a déclaré que le Vietnam considère le Japon comme un partenaire de premier plan et à long terme et que les relations bilatérales sont à leur meilleur avec une forte confiance politique et des liens étroits et complets à tous les niveaux.

L'hôte a exprimé sa joie d'accueillir le dirigeant vietnamien peu de temps après sa prise de fonction en novembre. Il a présenté ses condoléances au peuple vietnamien pour les pertes causées par le super typhon Yagi et a réitéré le soutien indéfectible du Japon au Vietnam pendant les périodes difficiles.

En ce qui concerne les relations bilatérales, Sekiguchi Masakazu a déclaré que cette année marque un nouveau départ pour la coopération bilatérale pour les 50 prochaines années. Il a affirmé que la Chambre des conseillers du Japon continuera de contribuer à la croissance de la relation.

Le président de l'AN vietnamienne a souligné le rôle continu du Japon en tant que partenaire économique de premier plan, premier fournisseur d'aide publique au développement (APD), deuxième partenaire de coopération dans le domaine du travail, troisième investisseur, troisième partenaire touristique et quatrième partenaire commercial du Vietnam.

Trân Thanh Mân a remercié le Japon pour avoir fourni une APD au Vietnam au cours des 30 dernières années et a proposé d'accorder une APD de nouvelle génération avec des incitations élevées et des procédures simplifiées pour développer les infrastructures stratégiques à grande échelle du Vietnam.

Coopération dans la main-d'œuvre

Saluant la nouvelle politique du Japon sur la main-d'œuvre étrangère, en particulier son passage du "stagiaire technique" au modèle de "formation-travail", le plus haut législateur vietnamien a exhorté le Japon à élargir les catégories d'emplois et à augmenter l'admission de stagiaires vietnamiens. Il a également appelé à l'amélioration des conditions de vie et de travail et de protection sociale des Vietnamiens au Japon et à une collaboration renforcée dans la formation de ressources humaines de haute qualité et de personnel de gestion stratégique.

Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer les liens culturels et touristiques, les échanges interpersonnels et la connectivité entre les localités pour approfondir les relations bilatérales. L'invité et l'hôte ont convenu que la coopération parlementaire reste un canal vital pour relier les nations. Ils se sont déclarés satisfaits de la signature d'un accord sur le renforcement de la collaboration législative bilatérale et multilatérale entre l'AN du Vietnam et la Chambre des conseillers du Japon.

Ils ont également convenu de renforcer les échanges entre parlementaires, en particulier les jeunes et les femmes parlementaires, et de tirer parti du mécanisme de l'Alliance parlementaire d'amitié pour favoriser les échanges interpersonnels, la coopération commerciale et le partenariat entre les localités. Ils se sont engagés à renforcer les échanges entre les commissions spécialisées et à affiner le cadre juridique pour aider les entreprises à étendre leurs opérations et leurs investissements dans les deux pays.

Au cours de l’entretien, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des mécanismes multilatéraux tels que l'ASEAN et l'ONU, ainsi que des forums interparlementaires tels que l'Union interparlementaire (IPU), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF).

À cette occasion, Trân Thanh Mân a invité Sekiguchi Masakazu et son épouse à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun. Le dirigeant japonais a accepté l'invitation avec plaisir.

À l'issue des entretiens, les deux parties ont signé un accord de coopération entre l'AN du Vietnam et la Chambre des conseillers du Japon.

