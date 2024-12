Une délégation du Parti populaire révolutionnaire lao en visite de travail à Hai Phong

Lors de la réception, le secrétaire du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam (PCV), Lê Tiên Châu, a déclaré se réjouir devant les résultats de la coopération multiforme entre Hai Phong et des localités du Laos, notamment Vientiane et Oudomxay.

Photo : VNA/CVN

Lê Tiên Châu a informé de la mise en œuvre de la Résolution N°45-NQ/TW du Bureau politique du PCV sur la construction et le développement de Hai Phong d’ici 2030 avec une vision jusqu'en 2045.

L’économie de Hai Phong est estimée à 16,62 milliards de dollars, se classant au 6ème rang national. Le taux de croissance du produit régional brut (PIDR) en 2024 s’élève à 11,01%, le plaçant au 3ème rang national. Hai Phong est la première ville vietnamienne à enregistrer une croissance à deux chiffres du PIB pendant 10 années consécutives.

En 2024, les investissements directs étrangers dans la ville ont atteint 4,7 milliards de dollars, soit 2,35 fois de plus que le plan fixé.

Le responsable local a partagé des expériences de sa ville en matière d’édification du Parti et de simplification des procédures administratives au sein du Parti.

Les résultats de la coopération entre la ville vietnamienne et des localités du Laos constituent une base importante permettant aux deux parties de préserver et de promouvoir une amitié et une coopération de plus en plus fortes dans l’avenir, a déclaré Lê Tiên Châu.

De son côté, Bounthong Chitmany a félicité la ville vietnamienne pour ses réalisations obtenues dans tous les domaines, affirmant que le Parti, l'État et le peuple du Laos feront de leur mieux, en travaillant ensemble avec la partie vietnamienne, pour préserver et cultiver les relations entre les deux pays.

L’après-midi du même jour, la délégation lao a travaillé avec les autorités de l’arrondissement de Hông Bàng pour étudier leurs expériences en matière d’organisation du congrès du Parti au niveau local.

VNA/CVN