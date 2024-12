Conférence sur la mise en œuvre des lois et des résolutions de l'Assemblée nationale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont présidé le 25 décembre à Hanoï une conférence nationale visant à diffuser et à mettre en œuvre les lois et les résolutions adoptées lors de la 8 e session de la XV e Assemblée nationale.

S'exprimant à l'ouverture de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le perfectionnement des institutions de développement était l'une des trois avancées stratégiques et que les institutions étaient la "percée des avancées", la ressource et la force motrice du développement.

L'Assemblée nationale et le gouvernement ont mis en œuvre ensemble les politiques du Parti et ont consacré beaucoup de temps au perfectionnement des institutions, mais à ce jour, les institutions restent un "goulot d'étranglement".

La 8e session de la XVe Assemblée nationale a adopté un grand nombre de lois et de résolutions. En particulier, de nombreuses lois et résolutions concernent des domaines importants de la vie sociale, tels que l’investissement, les finances, le budget, l'impôt, la sécurité sociale, la défense et la sécurité.

Selon le Premier ministre, ce résultat démontre la grande détermination, les grands efforts, les actions drastiques et ciblées de l'Assemblée nationale, du gouvernement, des agences et organisations concernées dans le travail de construction et de perfectionnement des institutions et continue à affirmer la coordination de plus en plus efficace et étroite entre l’Assemblée nationale et le gouvernement.

De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a déclaré que les députés avaient adopté 18 lois et 21 résolutions. Les lois et résolutions adoptées ont démontré une forte décentralisation.

"Nous nous efforçons d’atteindre les objectifs les plus élevés fixés par la résolution du XIIIe Congrès national du Parti pour se préparer au mieux à l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti et aux élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031", a dit Trân Thanh Mân.

