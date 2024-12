La Convention de l'ONU sur la lutte contre la cybercriminalité sera signée au Vietnam en 2025

Cet événement démontre une nouvelle étape dans les efforts d'intégration juridique internationale du pays en particulier, et dans sa diplomatie multilatérale en général, a déclaré à la presse le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

Selon le responsable, il s'agit d'une réussite bien méritée après près de cinq ans de négociations inlassables entre le Vietnam et d'autres États membres de l'ONU. En tant que premier traité sur la criminalité transnationale adopté dans le cadre de l'ONU depuis 20 ans, cette Convention ouvre un nouveau chapitre de la coopération internationale avec des implications importantes.

Premièrement, la Convention établit le premier cadre juridique mondial pour le cyberespace, affirmant la nécessité de la participation de tous les pays à la prévention et à la lutte contre la cybercriminalité, favorisant ainsi la coopération spécialisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontalière, tout en facilitant les efforts de transformation numérique des pays.

Processus de négociation démocratique et inclusif

Deuxièmement, grâce à un processus de négociation démocratique et inclusif, la Convention reflète non seulement les positions et les intérêts des pays développés, mais représente également les perspectives et les intérêts des pays en développement comme le Vietnam, qui sont souvent confrontés à des défis dans la gouvernance technologique mondiale. Elle assure également un équilibre entre les droits et les obligations de toutes les nations, favorisant l’assistance technique et le renforcement des capacités au bénéfice commun de la communauté internationale.

Troisièmement, la convention réaffirme le rôle central de l’ONU dans la coordination des efforts communs de la communauté internationale pour lutter contre la cybercriminalité, un problème urgent aujourd’hui, a déclaré Bùi Thanh Son, ajoutant que la naissance de la convention pourrait servir de modèle pour les futurs cadres internationaux sur la technologie numérique, tels que la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA).

Selon Bùi Thanh Son, le Vietnam a manifesté dès le début son intérêt et son soutien à l'ouverture des négociations sur la Convention, tout en maintenant une position ferme sur la promotion du développement d'un cadre juridique international pour le cyberespace basé sur les principes fondamentaux du droit international. Tout au long des huit sessions du Comité spécial, le Vietnam a activement participé, pris l'initiative et apporté des contributions substantielles au contenu de la Convention, a-t-il déclaré.

Avec l'esprit volontaire et constructif, le Vietnam a gagné de la confiance et de l’appréciation des Nations unies et des pays partenaires tout au long du processus de négociation de la Convention. C'est pourquoi, en proposant de devenir le pays hôte de la cérémonie de signature de cette Convention historique en 2025, le Vietnam a reçu le soutien positif de ses amis internationaux, a déclaré Bùi Thanh Son.

Bùi Thanh Son a dit que ce serait la première fois que le Vietnam accueillera la cérémonie de signature d'une Convention des Nations unies, marquant une nouvelle étape dans l'intégration juridique internationale du Vietnam en particulier et dans les affaires étrangères multilatérales en général. Cet événement important peut être évalué sous trois aspects.

Primo, la proposition proactive du Vietnam d'accueillir la cérémonie de signature confirme davantage l'engagement ferme du Parti et de l'État à la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité transnationale.

Secundo, cela confirme également la position constante du Vietnam de défendre le droit international, de participer et contribuer activement au travail commun des Nations unies pour résoudre les problèmes d'importance internationale dont la criminalité constitue toujours une menace pour la sécurité, l'économie et la stabilité sociale des pays dans le monde entier, en particulier dans la région Asie-Pacifique.

Tertio, avec la décision unanime des membres de l’ONU de choisir Hanoï comme lieu de la cérémonie de signature, le nom de Hanoï sera désormais associé à un important document juridique international visant à relever l’un des principaux défis du XXIe siècle. Cela fournit une base solide pour que le Vietnam continue d’apporter des contributions positives à la mise en œuvre de la Convention, en aidant à façonner le cadre mondial de la gouvernance du cyberespace et en garantissant un avenir numérique sûr, coopératif et inclusif dans les années à venir.

Cela est extrêmement important dans le contexte où de nombreux pays, dont le Vietnam, promeuvent la transformation numérique associée à la garantie de la sécurité pour réaliser une percée dans la nouvelle ère, a-t-il conclu.

