Conférence pour promouvoir le commerce à Long An

Le 14 novembre, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Comité populaire de Long An (Sud) ont organisé conjointement une conférence sur la chaîne d'approvisionnement en produits d’import-export de cette province du Sud.

Selon Phan Thi Thang, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, la conférence était une opportunité pour les exportateurs de la province de Long An d'acquérir des informations sur des marchés étrangers. C'est également une opportunité pour les sociétés vietnamiennes et étrangères, les distributeurs et les entreprises étrangers, d'évaluer la capacité de production et d'approvisionnement des entreprises de la province de Long An, a-t-elle affirmé. En marge de la conférence, des entreprises de Chine, du Japon, de République de Corée, d'Inde..., ont rencontré et travaillé directement avec des entreprises de la province de Long An pour discuter de possibilités de coopération.

VNA/CVN