Les étudiants vietnamiens en Thaïlande sont dynamiques et enthousiastes

Plus de 30 nouveaux étudiants ont rejoint leurs universités en Thaïlande. L’événement a attiré la participation de représentants de l'ambassade du Vietnam et de la communauté vietnamienne à Bangkok, ainsi que de divers chefs d'entreprise. La présidente de l'association, Nguyen Thi Ngoc Diep, a souligné le rôle continu de l'association dans la connexion et le soutien des étudiants vietnamiens en Thaïlande. En plus des études, ils sont activement impliqués dans le mouvement des « Cinq Biens », les activités de bénévolat et l'intégration sociale. La conseillère ministérielle Bui Thi Hue à l'ambassade du Vietnam en Thaïlande a salué le dynamisme et les contributions des étudiants, les encourageant à poursuivre la tradition d'apprentissage et d'échange culturel. Elle a exhorté les nouveaux étudiants à acquérir l’enseignement supérieur thaïlandais et à revenir pour contribuer au développement du Vietnam. Fondée en 2017, l’Association des étudiants vietnamiens en Thaïlande a connu un développement significatif, mettant en relation les étudiants vietnamiens de tout le pays.

VNA/CVN