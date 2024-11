Trà Vinh déterminée à accroître sa compétitivité

Trà Vinh se fixe pour objectif qu'en 2024, son PCI augmente d'au moins quatre places par rapport à 2023 pour figurer parmi les 20 premières localités du pays en cette matière. Selon Dâu Anh Tuân, secrétaire général adjoint de la Chambre de Commerce et d’Industrie vietnamienne (VCCI), ces trois dernières années, Trà Vinh a fait de grands progrès en termes de PCI. Elle s’est hissée en 2023 à la 24e place nationale, contre 26e en 2022 et 51e en 2021.Selon le président du Comité populaire provincial, au cours du premier semestre 2024, Trà Vinh a enregistré une croissance de 10,27%, soit le niveau le plus élevé dans le delta du Mékong. Elle s’est en outre classée 6e parmi les 63 provinces et grandes villes du pays.

