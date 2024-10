Ba Ria-Vung Tau développe ses codes de zones de culture

Les 24 codes de zones de culture au service des exportations concernaient plus de 1.000 hectares, avec une production total de plus de 27.454 tonnes. Les 68 codes de zones de culture au service des ventes sur le marché national impliquaient 107 hectares. Les autorités de Ba Ria-Vung Tau soulignent l’importance de l’application des bonnes pratiques agricoles VietGAP pour maintenir les codes d'exportation pour les zones de culture. Les organes compétents locaux renforceront la communication, la formation, le contrôle et la supervision, pour aider les agriculteurs et les entreprises à améliorer leur professionnalisme…

VNA/CVN