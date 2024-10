Hausse de la valeur de l’import-export au cours des neuf premiers mois

La valeur totale de l'import-export a atteint 578 milliards d'USD au cours des neuf premier mois de 2024, soit une augmentation de plus de 16% sur un an, avec un excédent commercial de 20,79 milliards d'USD.

De janvier à septembre, les exportations ont rapporté 299,63 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 15,4% sur un an. Les importations ont atteint 279 milliards de dollars, soit une progression de 17%, a annoncé l'Office général des statistiques (OGS), lors d’une conférence de presse à Hanoï le 6 octobre. Au cours des neuf premiers mois, 40 produits importés ont atteint chacun d'une valeur de plus d’un milliard de dollars, représentant 91,5% du chiffre d'affaires total des importations. En matière d’exportations, 30 produits ont enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'un milliard de dollars chacun, représentant 92% des exportations nationales. Les États-Unis sont restés le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec un chiffre d'affaires estimé à près de 90 milliards d'USD. La Chine a été le plus grand marché d'importation du Vietnam, avec un montant estimé à 105 milliards.

VNA/CVN