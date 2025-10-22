Concours “Jeunes Reporters Francophones 2025” : une édition marquée par une pluie de prix

Le jury du concours “Jeunes Reporters Francophones 2025”, organisé par Le Courrier du Vietnam avec le soutien principal de la Représentation régionale de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique (REPAP-OIF), s’est réuni le 22 octobre à Hanoï pour la phase finale. Quatorze prix seront décernés cette année.

>> Concours "Jeunes Reporters Francophones 2025" : une édition record avec 155 articles

>> Élisez le meilleur article du concours «Jeunes Reporters Francophones 2025»

Photo : Truong Trân/CVN

Une édition anniversaire placée sous le signe de la créativité, de la jeunesse et d’un record historique : quatorze prix seront décernés cette année, un chiffre inédit dans l’histoire du concours.

L’éducation au cœur de l’engagement

Sous le thème “Je m’éduque, donc j’agis”, également celui de la Journée internationale de la Francophonie 2025, cette édition invite les jeunes francophones à réfléchir au rôle de l’éducation dans la construction de citoyens responsables et solidaires. Le concours, ouvert à tous les Vietnamiens et étrangers francophones de 18 à 35 ans, a une fois de plus séduit un large public, des universités de Cân Tho, de Hanoï et l’Université de langues et d’études internationales (ULIS), jusqu’à des candidats venus de l’étranger, notamment du Congo.

Les membres du jury ont unanimement salué la nette progression du niveau général des finalistes, témoignant de la qualité croissante du concours au fil des années.

Le délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre Du Ville, a particulièrement apprécié "la qualité et la cohérence des photographies réalisées par les auteurs eux-mêmes, qui témoignent d’un réel sens de l’image et de la narration visuelle".

Selon Arnaud Panier, attaché de coopération éducative de l’Ambassade de France au Vietnam, "la maîtrise linguistique et la rigueur rédactionnelle des candidats sont remarquables". Il a toutefois suggéré de renforcer la pondération des critères liés au travail de terrain et à la dimension journalistique des productions.

Virginie Taverne, responsable de la communication de l’USTH, a pour sa part souligné "la richesse et l’originalité des sujets proposés, reflet de la curiosité intellectuelle et de la créativité des jeunes auteurs".

De son côté, Amine Ouaninech, secrétaire des Affaires étrangères de l’ambassade du Maroc, a encouragé "une meilleure valorisation de la structure des textes et des idées novatrices", tout en félicitant l’ensemble des participants pour la diversité de leurs approches.

Phùng Thi Thanh Tú, chargée de projets à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) - Asie-Pacifique, a insisté sur "la nécessité d’une présentation harmonisée et rigoureuse des articles", gage de professionnalisme et de crédibilité.

Enfin, Nguyên Thuy Yên, vice-doyenne du Département de français de l’Université Phenikaa, a proposé "la mise en place de formations courtes en journalisme, afin d’accompagner les étudiants dans le développement de leurs compétences rédactionnelles et de terrain".

Cette 10ᵉ édition se distingue par une véritable pluie de prix : un premier, un deuxième et un troisième prix, plusieurs prix d’encouragement, ainsi que des distinctions spéciales offertes par l’AUF, le président du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF), l’ambassade de France, l’ambassade du Maroc, l’USTH, l’Université Phenikaa et plusieurs entreprises partenaires. Ces nombreuses récompenses illustrent le soutien grandissant de la communauté francophone à la jeunesse vietnamienne et à la promotion du français comme langue d’action, de partage et de création.

Dix ans de passion francophone

Depuis 2016, le concours "Jeunes Reporters Francophones" s’impose comme un tremplin pour les jeunes talents et un symbole de vitalité de la francophonie au Vietnam.

Cette dixième édition a également été l’occasion de dresser un bilan éloquent de l’évolution du concours, comme l’a partagé Doàn Thi Y Vi, rédactrice adjointe du Courrier du Vietnam : "Les sujets abordés sont très variés, de l’éducation à la protection de l’environnement, en passant par des récits d’engagement personnel. La sélection des lauréats a d’ailleurs été difficile, tant l’écart entre les meilleurs articles était faible. Ce qui m’a le plus touchée, ce sont ces récits inspirants de jeunes citoyens responsables, capables de transformer leurs connaissances en actions concrètes pour la société".

Rendez-vous le 7 novembre à Hanoï pour découvrir les lauréats de cette édition-anniversaire, placée sous le signe de la jeunesse, de l’éducation et de l’engagement.

Mai Quynh/CVN