Commerce extérieur : le Vietnam vise une croissance des exportations de 15-16% en 2026

Selon Nguyên Anh Son, directeur général de l’Agence du commerce extérieur, lors de la conférence sur la promotion des exportations en 2026 organisée fin janvier, la Résolution n°01/NQ-CP du 8 janvier du gouvernement, relative aux principales missions et solutions pour la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2026, fixe pour objectif une croissance du chiffre d’affaires total des exportations de 15 à 16% par rapport à 2025.

>> Un nouveau cap pour le commerce extérieur du Vietnam

>> Le commerce extérieur démarre fort 2026 malgré des perspectives mitigées

>> Faire du commerce international un levier de croissance durable

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’un objectif ambitieux, qui exige des efforts soutenus de la part des secteurs, des localités et des entreprises. Pour atteindre l’objectif fixé par le gouvernement, les exportations en 2026 devront atteindre environ 546 à 550 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires mensuel moyen des exportations devra s’élever à environ 45 à 46 milliards de dollars.

L’année 2026 revêt une importance particulière, en tant que première année de mise en œuvre du Plan quinquennal de développement socio-économique pour 2026-2030, marquant l’ouverture d’une nouvelle ère de développement du pays. Afin de mener à bien la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti, les exportations doivent continuer de jouer un rôle moteur clé, tout en passant d’une croissance extensive à une croissance intensive, plus efficace et durable, associée à une hausse de la valeur ajoutée, du contenu technologique et de l’autonomie de l’économie.

Pour Trân Thanh Hai, directeur général adjoint de l’Agence de commerce extérieur, l’année 2025 a marqué un jalon majeur, le chiffre d’affaires total de l’import-export du Vietnam ayant pour la première fois dépassé le seuil de 900 milliards de dollars. Ce résultat a non seulement marqué plus de 30 ans d’intégration, mais a également ouvert de nouvelles marges de croissance pour la période suivante.

Actuellement, les exportations vietnamiennes atteignent environ 470 milliards de dollars, se rapprochant du seuil de 500 milliards de dollars. Les produits électroniques, les machines et les équipements occupent une part importante, suivis par le textile-habillement, le cuir-chaussure et les produits agricoles et aquatiques. Les principaux marchés d’exportation restent concentrés sur de grands partenaires tels que les États-Unis, la Chine, la République de Corée, le Japon et l’ASEAN.

À l’entrée dans une nouvelle phase de développement, alors que le volume du commerce extérieur a atteint des niveaux sans précédent, les limites structurelles apparaissent de plus en plus clairement. Les faits montrent que la croissance extensive ne dispose plus de marges suffisantes, tandis que les chocs liés aux marchés, aux politiques et aux chaînes d’approvisionnement mondiales deviennent de plus en plus imprévisibles. Par conséquent, le passage du modèle de croissance de l’import-export, du "volume" vers la "qualité" de l’élargissement des volumes vers le renforcement de la valeur ajoutée et des capacités internes, n’est plus un choix mais une exigence incontournable pour l’économie.

Par ailleurs, les déséquilibres des marchés et la forte dépendance à quelques marchés clés, tels que les États-Unis et la Chine, rendent les exportations vulnérables aux fluctuations des politiques et du commerce international.

Dans ce contexte, la période à venir exige une transition vers un modèle de croissance fondé sur la technologie, la science et l’innovation, le développement des industries de base, la sécurisation des sources d’approvisionnement et la diversification des marchés d’exportation. Il convient également d’accélérer les négociations de nouveaux accords de libre-échange et la modernisation des accords existants.

Une autre orientation majeure consiste à développer le commerce électronique transfrontalier, en lien avec le renouvellement de la promotion commerciale, le développement de marques et le respect des nouvelles normes environnementales et d’émissions. Parallèlement, les défis liés à la logistique et aux coûts doivent être traités de manière structurelle afin de renforcer la compétitivité des produits vietnamiens.

Selon Trân Thanh Hai, les produits vietnamiens sont désormais exportés vers plus de 200 pays et territoires. Le dynamisme de la communauté des entreprises, associé à des politiques cohérentes et coordonnées, constitue un facteur clé pour permettre commerce extérieur de continuer à contribuer de manière significative à l’objectif d’une croissance à deux chiffres dans la période à venir.

VNA/CVN