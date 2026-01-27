Faire du commerce international un levier de croissance durable

Avec un volume total d’échanges commerciaux atteignant 920 milliards de dollars en 2025, le Vietnam figure désormais parmi les 15 premières économies mondiales en termes de commerce international. Cette étape historique marque l’aboutissement de quatre décennies de Dôi moi (Renouveau) et d’une intégration stratégique à l’économie globale. Le commerce extérieur demeure, plus que jamais, le moteur essentiel de la croissance nationale.

Depuis son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2007 et sa participation à des accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération, le Vietnam est devenu, à la fin de l’année 2025, l’une des 15 économies affichant les volumes commerciaux les plus élevés au monde. Le pays a désormais établi des relations commerciales avec plus de 230 marchés et figure parmi les nations les plus actives au monde en matière de participation aux ALE, avec 17 accords signés avec 65 pays et territoires, dont plusieurs accords de nouvelle génération.

Selon les experts économiques, l’émergence d’accords de libre-échange de nouvelle génération, caractérisés par des engagements profonds et globaux, constitue un socle essentiel permettant au Vietnam d’élargir son accès aux marchés, de promouvoir les réformes institutionnelles et de renforcer sa compétitivité nationale.

"La signature et la mise en œuvre de nouveaux accords de libre-échange avec des partenaires et des régions partenaires permettent au Vietnam d’élargir ses marchés d’exportation tant en largeur qu’en profondeur, d’aider les entreprises vietnamiennes à renforcer leur compétitivité et de consolider leur position dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. En particulier, les accords de nouvelle génération tels que le CPTPP, l’EVFTA et le RCEP contribuent fortement aux réformes institutionnelles et à l’amélioration de la compétitivité globale de l’économie", a affirmé le Professeur-Docteur Vo Xuân Vinh, directeur de l’Institut de recherche en affaires de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville.

Le textile-habillement : un modèle de résilience

Le secteur du textile-habillement illustre parfaitement cette dynamique. Selon Vu Duc Giang, président de la VITAS, les ALE ont permis de diversifier les débouchés vers 138 pays et territoires, réduisant ainsi la dépendance aux marchés traditionnels. En 2025, les exportations du secteur sont estimées à 46 milliards de dollars (+5,6% sur un an), avec un excédent commercial de 21 milliards de dollars, un niveau record, confirmant son rôle de pilier dans la balance commerciale nationale.

Sur l’ensemble de l’année 2025, la valeur totale des échanges d’import-export du Vietnam est estimé à 920 milliards de dollars, en augmentation de 16,9% (soit plus de 133 milliards de dollars) par rapport à 2024. Ce résultat propulse le Vietnam parmi les 15 principales puissances commerciales mondiales, illustrant les avancées significatives du pays sur la voie de la mondialisation et du renforcement de sa compétitivité à l’exportation.

Le Vietnam est en train de devenir un nouveau centre névralgique des chaînes d’approvisionnement mondiales, bénéficiant d’atouts majeurs en matière de capacités de production, de qualité des ressources humaines, de stabilité de l’environnement d’investissement et de rapidité d’intégration internationale. Les 17 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux signés par le pays ouvrent de vastes perspectives de connexion avec des marchés clés tels que les États-Unis, l’Europe, le Japon et le Moyen-Orient. Cette évaluation a été formulée par Global Sources, plateforme mondiale de référence dans la mise en relation commerciale et la recherche de fournisseurs, basée à Hong Kong (Chine), lors du séminaire "Global Sourcing Outlook 2025", tenu en novembre 2025 à Hô Chi Minh-Ville.

Restructurer pour une croissance qualitative

Selon les experts, dans un contexte de profondes mutations du commerce mondial et alors que le Vietnam entre dans un nouveau cycle de croissance, les moteurs et avantages traditionnels, tels que la main-d’œuvre à faible coût, l’abondance des ressources naturelles et l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), atteignent progressivement leurs limites. Cela impose la nécessité de créer de nouveaux moteurs économiques afin de maintenir l’élan d’intégration internationale, la compétitivité et d’améliorer la qualité de la croissance.

Les exportations constituent l’un des trois piliers majeurs de la croissance économique vietnamienne, aux côtés du marché intérieur et de l’investissement public. Selon le docteur Trân Du Lich, président du Conseil consultatif chargé de la mise en œuvre de la Résolution n°98/2023 de l’Assemblée nationale, bien que l’économie vietnamienne maintienne un taux de croissance impressionnant, avoisinant 8% malgré un contexte mondial difficile, un problème structurel persistant réside dans le faible taux de contenu local des produits exportés. Cette situation limite la valeur ajoutée réellement retenue par l’économie nationale par rapport au volume des échanges.

La position du Vietnam en tant que puissance commerciale reflète l’expansion rapide de ses capacités de production, son intégration croissante dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et la compétitivité accrue de ses produits. Toutefois, les experts estiment que pour une économie fortement orientée vers l’exportation, l’enjeu central demeure l’amélioration continue du niveau technologique, de la qualité des produits, du respect des normes d’exportation et de la capacité d’accès aux marchés.

Les exportations restent un moteur essentiel, mais ce moteur doit être restructuré. L’objectif n’est pas seulement d’augmenter le volume des exportations, mais surtout d’accroître la part de la valeur ajoutée domestique. Porter ce taux à 40%, voire 50%, créerait une impulsion puissante pour une nouvelle phase de développement, tout en stimulant la croissance des entreprises nationales.

"Le modèle actuel de croissance tirée par les exportations approche progressivement de ses limites. Si les trois piliers de croissance ne connaissent pas de transformation qualitative et de renouvellement de leurs moteurs, l’objectif d’une croissance à deux chiffres sera difficile à atteindre. Les nouveaux moteurs de croissance doivent reposer sur deux facteurs clés : d’une part, l’innovation scientifique et technologique, avec l’économie numérique comme socle ; d’autre part, une réforme institutionnelle renforçant la concurrence, la transparence et l’efficacité", a souligné le docteur Trân Du Lich.

Dans le secteur du textile-habillement, la part de valeur ajoutée domestique a continué de progresser ces dernières années, atteignant environ 52% en 2025, ce qui témoigne d’une avancée significative vers l’autonomie et le renforcement des capacités d’approvisionnement en matières premières et intrants. Selon l’Association vietnamienne du textile-habillement, les entreprises nationales poursuivent leur transition vers une utilisation accrue de matières premières locales et investissent davantage dans les segments du tissage et de la teinture, les énergies renouvelables, ainsi que l’application de technologies de recyclage des eaux usées et des produits chimiques, afin de répondre aux règles d’origine prévues par les accords de libre-échange de nouvelle génération (EVFTA, CPTPP, UKVFTA, RCEP).

En mettant l’accent sur la mise en œuvre des stratégies de "verdissement" et de "numérisation", avec pour objectif de porter le taux de contenu local à 60%, d’atteindre un volume d’exportations de 64,5 à 65 milliards de dollars d’ici 2030 et un taux de croissance annuel moyen de 6,5 à 7%, le secteur du textile-habillement vietnamien ambitionne de maintenir sa dynamique de croissance et de conserver sa position parmi les trois premiers exportateurs mondiaux du secteur.

