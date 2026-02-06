Les saveurs du Delta du Mékong dans l’effervescence de la Foire du Printemps 2026

Au cœur de l’espace ouvert et de l’ambiance animée de la Foire du Printemps de Hanoï, les stands venus de la région du Delta du Mékong apportent une touche singulière et reconnaissable entre toutes.

Ce sont l’image des canaux et des vergers fruitiers du Sud, des fruits tropicaux généreux, ainsi que des produits agricoles familiers aux provinces méridionales mais qui recèlent encore un fort potentiel sur le marché du Nord. Pour ces stands, la foire n’est pas seulement une vitrine de présentation des produits : elle constitue également une occasion privilégiée d’observer les tendances de consommation, de ressentir l’atmosphère de Hanoï à l’approche du Têt traditionnel, et surtout de nouer des liens durables sur le marché intérieur.

Atmosphère particulièrement dynamique

“En participant à la Foire du Printemps, nous présentons des produits emblématiques et caractéristiques de Cân Tho. Les produits phares sont notamment des fruits de spécialité locale tels que la mangue Cat Hoà Lôc, la sapotille violette ou encore la sapotille bo hông. Il s’agit de produits clés de la ville, cultivés selon les normes VietGAP et déjà exportés vers des marchés exigeants comme les États-Unis et la République de Corée”, a-t-elle partagé Huỳnh Thi Ngoc Dung, vice-directrice de l’Office de la qualité, de la transformation et du développement des marchés relevant du Service de l’agriculture et de l’environnement de la ville de Cân Tho.

Pour cette édition de la Foire du Printemps, Cân Tho met en avant le thème des “canaux et vergers fruitiers”, étroitement lié au développement du tourisme rural et à l’identité fluviale caractéristique de la ville. L’espace d’exposition recrée avec authenticité l’atmosphère du Têt traditionnel du Sud, empreinte de nostalgie et de convivialité.

Organisée cette année sur un nouveau site à Hanoï, la Foire du Printemps bénéficie d’un espace vaste et moderne, créant une atmosphère particulièrement animée, fort du succès de la Foire d’Automne organisée quelques mois auparavant au même endroit.

“J’estime que la Foire du Printemps de cette année connaîtra un succès encore plus éclatant. En effet, le pouvoir d’achat et la demande des consommateurs demeurent très élevés, notamment à l’approche du Têt, période durant laquelle chaque foyer se prépare aux achats, à la décoration de la maison et à l’approvisionnement en produits essentiels pour les fêtes”, a informé Huỳnh Thi Ngoc Dung.

Cette foire revêt une signification particulière et exerce un fort effet de rayonnement. Hanoï, en tant que centre et moteur du développement national, joue un rôle clé dans la création d’espaces permettant aux provinces et aux villes de promouvoir leurs atouts, de se présenter et d’échanger entre elles. Pour la ville de Cân Tho, cet événement est d’autant plus important qu’elle vient de traverser une phase d’ajustement et de réorganisation administrative, devenant une localité de grande envergure, riche en produits emblématiques du Delta du Mékong.

L’objectif principal de la participation de Cân Tho à la Foire du Printemps est de promouvoir ses produits et de renforcer les connexions entre les entreprises, afin de stimuler les activités commerciales et de faciliter l’accès des produits locaux aux marchés national et international.

“La demande du marché de Hanoï pour les produits locaux reste très importante, en particulier pour ceux issus des provinces du Delta du Mékong et du Sud-Ouest. Cette demande est réelle et soutenue, et nous souhaitons y répondre pleinement par des produits garantissant la qualité et la sécurité alimentaire”, a constaté M. Dung.

Présentation de la noix de coco aux Hanoïens

“À l’occasion de cette Foire du Printemps, nous présentons aux consommateurs de la capitale une gamme de produits transformés à base de noix de coco - une spécialité réputée de la commune de Câu Kè, province de Vinh Long. De nombreux produits à base de noix de coco et diverses confiseries sont exposés. Auparavant, notre entreprise a également participé à de nombreux programmes de promotion commerciale de grande envergure à l’échelle nationale, dont le plus récent est la Foire d’Automne, organisée au Centre national des expositions du Vietnam”, a indiqué Duong Thành Nhân, vice-directeur général de la Sarl de transformation de noix de coco Câu Kè.

“À travers les programmes auxquels nous avons participé, et tout particulièrement la récente Foire d’Automne, nous avons enregistré des résultats très positifs. L’aspect le plus important réside dans le fait que les entreprises ont eu l’opportunité d’entrer en contact direct avec les consommateurs de la capitale, d’écouter leurs besoins, leurs préférences ainsi que les retours concrets du public. Ce qui nous réjouit tout particulièrement, c’est l’intérêt marqué et l’appréciation manifeste des habitants de Hanoï et des provinces du Nord pour les produits à base de noix de coco. Il s’agit là d’un signal très encourageant, qui motive davantage les entreprises à poursuivre leurs investissements et à élargir leurs marchés”, a-t-il souligné.

Au-delà des ventes directes aux consommateurs, la participation aux foires a également permis d’établir des liens avec plusieurs agents et distributeurs dans le Nord. Grâce à ces connexions, l’entreprise élargit progressivement son réseau de distribution, rapprochant ainsi les produits de noix de coco de Câu Kè du marché septentrional.

“Pour la Foire du Printemps de cette année, nous avons placé des attentes encore plus élevées en décidant d’aménager deux stands d’exposition, au lieu d’un seul comme lors de la Foire d’Automne précédente. La société a investi de manière proactive dans les ressources humaines ainsi que dans l’aménagement de l’espace de présentation, avec l’ambition de toucher un public plus large de consommateurs de la capitale à l’approche du Têt. Nous espérons qu’à l’occasion des rencontres et des moments de convivialité du Nouvel An, les produits de noix de coco de Câu Kè trouveront leur place sur les tables d’accueil des familles de Hanoï”, a insisté M. Nhân.

Fait particulièrement réjouissant, dès les trois premiers jours de la foire, de nombreux produits ont été entièrement écoulés. Actuellement, l’entreprise poursuit l’acheminement de nouvelles marchandises depuis le Sud afin de répondre en temps opportun à la demande des consommateurs, notamment à l’approche imminente du Têt traditionnel.

