Empreinte profonde de la direction du Parti en 40 ans de Dôi moi

Porté par quatre décennies de réformes, le Vietnam s’est hissé parmi les économies les plus dynamiques d’Asie. Entre modernisation industrielle et transition numérique, le pays mobilise désormais toutes ses forces vives pour transformer cet essor en un développement durable.

Après 40 ans de Dôi moi (Renouveau), le Vietnam est passé d’une économie pauvre, arriérée et subventionnée à une économie de marché à orientation socia-liste, atteignant des réalisations remarquables en termes de taille, de qualité et de position internationale. Ce succès illustre non seulement la vigueur économique du pays, mais aussi la pensée résolue et créative du Parti dans l’élaboration des politiques de développement national, ouvrant une nouvelle vision pour une intégration profonde et durable.

Orientations stratégiques

Depuis la fin de 2024, le Bureau politique du Parti a promulgué plusieurs résolutions stratégiques portant sur la transformation du modèle de croissance, la science, la technologie, l’innovation, la transition numérique, le développement durable, l’économie verte, l’éducation, la santé, l’économie privée et l’économie d’État... Ces textes reflètent non seulement la vision stratégique du Parti, mais aussi un changement fondamental de la gouvernance, passant de la définition des politiques à leur mise en œuvre effective, plaçant les citoyens et les entreprises au centre et considérant leurs besoins comme le moteur du développement.

Le XIVe Congrès national du Parti s’est tenu dans un contexte mondial en mutation rapide : révolution industrielle 4.0, transition numérique, change-ment climatique, vieillissement démographique et rivalités géopolitiques. Le Rapport politique du Comité central du XIIIe mandat du Parti souligne : “Avec la devise Unité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement, le Congrès définit la pensée, la vision et les décisions stratégiques pour avancer fermement dans la nouvelle ère, accomplir les objectifs de développement national d’ici 2030, date du 100e anniversaire de la fondation du Parti, et concrétiser la vision à l’horizon 2045, à l’occasion du centenaire de la fondation de la République (1945-2045)”.

Cette orientation stratégique exprime la vision à long terme du Parti, appelant à une percée dans le modèle de croissance, à la restructuration économique et au développement de nouveaux moteurs : science, technologie, innovation, transformation numérique, transition verte et économie du savoir. Sur la base des acquis de quarante ans de Renouveau, le Vietnam s’est transformé en une économie de marché à orientation socialiste, à la fois dynamique et profondément intégrée à l’économie mondiale.

Après la réunification nationale en 1975, le Vietnam est entré dans une période de recons-truction économique, marquée par de lourdes séquelles de guerre. Le pays était dévasté et les infrastructures presque détruites. Le système de gestion centralisée et subventionnée, efficace pendant la guerre, révélait désormais ses limites en temps de paix. Cette réalité a imposé la nécessité d’un renouveau de la pensée économique afin de trouver un modèle adapté pour sortir le pays de la crise et amorcer son développement.

Dans ce contexte, le VIe Congrès du Parti communiste du Vietnam, en décembre 1986, a marqué un tournant historique en lançant la politique du Renouveau, centrée sur la réforme économique. Le pays a adopté une économie de marché à multiples composantes, sous la gestion de l’État et orientée vers le socialisme. Cette politique a libéré les forces productives, ouvert la voie à l’intégration internationale et stimulé une croissance dynamique. Grâce à ces réformes, le Vietnam est sorti de la crise, réalisant des progrès remarquables tant en taille qu’en qualité de son économie.

La croissance économique constitue la preuve la plus éloquente de la vitalité et du potentiel du Vietnam. Depuis de nombreuses années, le pays maintient un taux de croissance du PIB stable, en moyenne de 6% à 7% par an, malgré les fortes fluctuations de l’économie mondiale. Même durant les périodes difficiles, telles que la crise financière de 2008 ou la pandémie de COVID-19, l’économie vietnamienne a démontré une remarquable capacité de résilience et de reprise rapide.

La taille de l’économie est passée de 346 milliards de dollars en 2020 à environ 514 milliards en 2025, plaçant le Vietnam au 32e rang mondial. Le PIB par habitant atteint environ 5.026 dollars, soit 1,4 fois plus qu’en 2020, inscrivant le pays dans la catégorie des revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Ces résultats illustrent la solidité du modèle de développement vietnamien et la détermination du pays à poursuivre une croissance dynamique, inclusive et durable.

Autrefois pays importateur, le Vietnam est devenu l’un des principaux exportateurs mondiaux de riz, ainsi que de café, de poivre, de noix de cajou et de fruits tropicaux. En 2025, les exportations agro-forestières et aquatiques ont atteint 70,09 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un an. Le programme d’édification de la Nouvelle Ruralité a transformé les villages, réduit la pauvreté et amélioré les revenus des habitants. Le secteur agricole assure non seulement la sécurité alimentaire nationale, mais constitue également l’un des piliers de l’intégration du Vietnam à la chaîne de valeur mondiale.

Parties de secteurs modestes et fragmentés, les industries vietnamiennes se sont transformées en leviers de la croissance, avec des domaines phares tels que le textile-habillement, le cuir-chaussure, l’électronique, la construction automobile et la production de téléphones portables.

L’industrie manufacturière est devenue le moteur principal de l’économie, tandis que le secteur de la construction a connu un essor rapide, soutenu par un réseau d’infrastructures plus moderne. Aujourd’hui, les secteurs de l’industrie et de la construction représentent environ 38% du PIB, illustrant une transformation profonde de la structure économique.

Moteurs de croissance

Le Vietnam s’affirme comme un centre de production majeur en Asie, intégré aux chaînes d’approvisionnement mondiales de grands groupes tels que Samsung, LG, Intel ou Foxconn. Des centaines de zones industrielles, de zones franches, et de zones économiques modernes ont vu le jour, donnant au pays une nouvelle physionomie sur la voie de l’industrialisation et de la modernisation. Le secteur des services contribue pour près de 42% au PIB. Le tourisme a accueilli 21,2 millions de visiteurs étrangers en 2025, confirmant la position du Vietnam comme destination majeure en Asie.

La dernière année du XIIIe mandat du Parti est marquée par l’achèvement et la mise en service technique de 3.513 km d’autoroutes, dépassant l’objec-tif initial d’au moins 3.000 km fixé pour fin 2025 et ouvrant la voie à l’ambition d’atteindre 5.000 km à l’horizon 2030. Les ports en eaux profondes de Cai Mep - Thi Vai et de Lach Huyên permettent désormais d’exporter des marchandises directement vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

La transition numérique devient un moteur de croissance : en 2025, l’économie numérique représentait 14,02% du PIB. L’écosystème des start-up innovantes (fintech, e-commerce, IA, technologies vertes…) a déjà attiré plusieurs milliards de dollars d’investissements.

