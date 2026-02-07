Accord commercial réciproque : le Vietnam et les États-Unis accélèrent les négociations

En mission aux États-Unis pour le 6ᵉ cycle de négociations de l’Accord commercial réciproque Vietnam - États-Unis (2-6 février), la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a eu une série d’entretiens avec de hauts responsables américains et des représentants d’institutions économiques, selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information à Washington.

Photo : VNA/CVN

Lors de son entretien avec la sous-secrétaire d’État américaine Allison Hooker, Nguyên Minh Hang s’est félicitée des avancées positives enregistrées dans le cadre du Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis. Elle a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache à ce cadre de coopération et exprimé la volonté de maintenir des échanges réguliers de haut niveau, tout en approfondissant la collaboration dans des domaines clés tels que l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences, la technologie et l’innovation.

La vice-ministre vietnamienne a également informé la partie américaine des principaux résultats du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, notamment les objectifs et orientations de développement du pays dans la nouvelle ère, ainsi que la ligne directrice de sa politique étrangère.

Sur le plan économique et commercial, les deux parties ont convenu de poursuivre leurs efforts afin de finaliser les négociations et de parvenir à la signature de l’Accord commercial réciproque, établissant ainsi une base solide pour un développement durable, équilibré et efficace des relations économiques bilatérales, au bénéfice des entreprises et des populations des deux pays.

Abordant la coopération multilatérale, Nguyên Minh Hang a souligné le rôle central de l’APEC dans la promotion de l’intégration régionale et a remercié les États-Unis pour leur soutien constant à la participation active du Vietnam au forum. Elle a rappelé que l’organisation de l’Année APEC 2027 constitue l’une des priorités majeures de la diplomatie multilatérale vietnamienne et a appelé les États-Unis à poursuivre une coopération étroite avec le Vietnam afin d’en assurer le plein succès.

Vietnam, hôte de l’APEC pour la 3ᵉ fois

Pour sa part, Allison Hooker a chaleureusement félicité le Vietnam pour le succès du XIVᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam et exprimé sa confiance dans les perspectives de développement du pays ainsi que dans l’avenir des relations bilatérales. Elle a affirmé la volonté des États-Unis de travailler avec le Vietnam en vue de la conclusion d’un accord commercial équilibré et équitable.

Allison Hooker a également salué le rôle et le prestige du Vietnam en tant que pays hôte de l’Année APEC pour la troisième fois, tout en reconnaissant son esprit proactif et son engagement actif dans les préparatifs de l’APEC 2027. Elle a affirmé que les États-Unis coopéreraient étroitement avec le Vietnam afin d’en assurer le plein succès.

Lors de ses rencontres avec Casey Mace, haut fonctionnaire américain auprès du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et chef de la délégation américaine au SOM APEC, ainsi qu’avec des responsables du Centre national américain pour l’APEC, les parties ont salué l’expérience du Vietnam et son rôle actif au sein du forum, se disant confiantes dans la réussite de l’APEC 2027.

De son côté, le vice-président de la Chambre de commerce américaine, Charles Freeman, a indiqué que les entreprises américaines apprécient les orientations de développement ainsi que les réformes récentes engagées par le Vietnam. Elles attendent avec intérêt les activités de l’Année APEC 2027, notamment le Sommet des dirigeants d’entreprises (CEO Summit) prévu à Phú Quôc, et ont affirmé leur volonté d’y participer activement et d’y apporter une contribution concrète.

VNA/CVN