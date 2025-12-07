Quang Ngai : un pangolin rare relâché dans son habitat naturel

Les autorités de la province de Quang Ngai (Centre) ont procédé à la remise en liberté d'un pangolin rare dans son environnement naturel, a annoncé le 6 décembre la police de la commune de Tây Tra.

Cet animal, identifié comme un pangolin de Java (Manis javanica), pèse 3,7 kg pour une longueur de plus de 60 cm. Il appartient au groupe IB des espèces menacées et précieuses, bénéficiant d'une protection prioritaire stricte. Le mammifère avait été découvert la veille par deux habitants, Duong Châu Huy et Ly Thai Hân, alors qu'il errait près d'une zone résidentielle du village de Ha, commune montagneuse de Tay Tra. Soucieux de sa sécurité, ils l'ont volontairement remis aux forces de l'ordre. Après avoir accompli les procédures réglementaires en coordination avec les gardes-forestiers, la police et les autorités locales ont relâché l'animal. Cette action contribue non seulement à l'équilibre écologique et à la conservation de la biodiversité, mais vise également à renforcer la sensibilisation du public à la protection de la faune sauvage.

VNA/CVN