Hommage à Bùi Bang Doàn, figure exemplaire de l’Assemblée nationale vietnamienne

Le matin du 28 septembre, dans la commune d’Ung Thiên, à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté à la cérémonie d’inauguration du site commémoratif dédié à l’ancien président du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Bùi Bang Doàn.

Cet ouvrage revêt une grande importance politique. Son inauguration coïncide avec la commémoration du 136ᵉ anniversaire de la naissance de Bùi Bang Doàn (19 septembre 1889 – 2025) et s'inscrit également dans le cadre des activités visant à saluer le 80ᵉ anniversaire des premières élections générales du Vietnam (6 janvier 1946 - 2026).

Dans son discours, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que l’inauguration de ce site commémoratif n’était pas seulement un acte de gratitude envers un grand prédécesseur. Il y voit aussi un lieu essentiel pour la recherche et la compréhension de l’histoire de l’Assemblée nationale du Vietnam, ainsi que des figures historiques qui ont servi la nation.

C'est une occasion unique, en particulier pour les cadres et les députés, de se remémorer et de perpétuer des valeurs fondamentales. Celles-ci incluent l'esprit de grande union nationale et de réconciliation, l’alliance entre la culture traditionnelle et l’esprit révolutionnaire, et l'exemple d'une union rassemblant les talents sans distinction d’origine sociale - des leçons qui restent précieuses pour le développement national actuel.

C’est également l’esprit de respect de la Constitution et de la loi. Bùi Bang Doàn fut l’un de ceux qui, aux côtés de la première législature de l’Assemblée nationale et du Président Hô Chi Minh, ont élaboré la Constitution de 1946, un texte exemplaire en matière de démocratie et de droits de l’homme. "L’Assemblée nationale d’aujourd’hui doit continuer à préserver et à promouvoir cette tradition, à perfectionner sans cesse le système juridique et à bâtir un véritable État de droit socialiste solide", a affirmé Trân Thanh Mân.

Bùi Bang Doan (1889 - 1955) fut une grande personnalité et un intellectuel patriote. De sa position de ministre (Thượng thư) à la cour impériale, il a répondu à l’appel de la Révolution d’Août, devenant ensuite chef de l’Inspection spéciale du gouvernement, député de la première législature, et surtout président du Comité permanent de l’Assemblée nationale. À ce titre, il a contribué directement, aux côtés du Président Hô Chi Minh et du gouvernement, à l’élaboration de la première Constitution et du premier système juridique du pays.

