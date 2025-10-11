Un hommage solennel à un grand dirigeant de la révolution vietnamienne

À l’approche du 80ᵉ anniversaire des premières élections générales de l’Assemblée nationale du Vietnam (6 janvier 1946 - 6 janvier 2026), le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rendu hommage le 11 octobre au site commémoratif national spécial dédié au président Tôn Duc Thang, situé dans la commune de My Hoà Hung, province d’An Giang (Sud).

>> Commémoration du 42e anniversaire du décès du Président Tôn Duc Thang

>> Remise des prix d’un concours de dessin sur le président Tôn Duc Thang

>> Le président de l’Assemblée nationale rend hommage aux anciens révolutionnaires

Photo : VNA/CVN

Dans le livre d’or du site, Trân Thanh Mân a affirmé que les générations successives de députés de l’Assemblée nationale s’engagent à poursuivre et à valoriser les acquis des générations précédentes, pour bâtir une Assemblée nationale digne de la confiance et des attentes des électeurs et du peuple tout entier, contribuant ainsi à conduire le pays vers une ère nouvelle de prospérité et de bien-être pour tous.

Le président de l’Assemblée nationale a souhaité à la province d’An Giang de se développer rapidement et durablement, en harmonie avec la dynamique nationale, à la hauteur de son statut de terre natale du président Tôn Duc Thang. Il a également invité la province à accorder une attention particulière au site commémoratif national spécial du président Tôn Duc Thang, afin qu’il demeure un lieu emblématique de l’éducation au patriotisme et aux traditions révolutionnaires, notamment pour les jeunes générations.

Une vie au service de la révolution

Avec 92 années de vie et plus de 70 ans d’engagement révolutionnaire, le président Tôn Duc Thang a consacré toute son existence à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Après la disparition du Président Hô Chi Minh en 1969, Tôn Duc Thang a été élu président de la République. En tant que chef de l’État, il a dirigé, aux côtés du Parti et du peuple, la lutte contre l’impérialisme américain jusqu’à la victoire finale, libérant le Sud et réunifiant le pays.

La vie et l’œuvre du président Tôn Duc Thang constituent un exemple éclatant d’un combattant communiste ayant surmonté les épreuves de la prison des impérialistes et les horreurs de la guerre pour se consacrer pleinement à la libération nationale, à la réunification du pays et au bonheur du peuple.

À cette occasion, Trân Thanh Mân et la délégation l’accompagnant ont offert 200 cadeaux aux familles méritantes, aux personnes ayant rendu des services à la nation ainsi qu’aux enfants et aux personnes défavorisées de minorités ethniques de la commune de My Hoa Hung et des quartiers de Vinh Tê et Châu Dôc (province d’An Giang).

VNA/CVN