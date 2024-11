Débat au Venezuela à l'occasion des 80 ans de la fondation de l'Armée vietnamienne

L’ambassade du Vietnam au Venezuela et l’Institut d'études stratégiques opérationnelles IESEOFANB du ministère vénézuélien de la Défense ont tenu le 20 novembre (heure locale) un débat sur la fondation et le développement de l'Armée populaire du Vietnam.

Cet événement s’inscrivait dans le cadre des activités visant à célébrer le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre) et le 35e de la Journée vietnamienne de la Défense nationale.

Photo : VNA/CVN

Passant en revue l’histoire de l’Armée vietnamienne, l'ambassadeur vietnamien au Venezuela, Vu Trung My, a souligné son développement continu au cours des 80 dernières années en tant que force politique spéciale, force combattante absolument loyale et digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple du Vietnam.

De son côté, le colonel Richard Ruiz Álvarez, directeur adjoint de l'IESEOFANB, a exprimé son admiration pour les grandes victoires de l'Armée populaire vietnamienne dans les guerres de résistance contre les envahisseurs étrangers ainsi que dans le processus d’édification et de défense de la Patrie. Il a notamment souligné le rôle et les contributions du légendaire Général Vo Nguyên Giap.

Lors du débat, l’ambassadeur Vu Trung My et le colonel Vu Thê Trung, attaché de défense du Vietnam au Venezuela, ont répondu aux questions d’étudiants de l'IESEOFANB sur la situation du Vietnam, les acquis de son processus de Renouveau, la politique de défense des "quatre non" du Vietnam, ainsi que l’amitié traditionnelle et le partenariat global Vietnam - Venezuela.

