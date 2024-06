Football : le Vietnam occupe la 116e place au classement FIFA

Photo : VOV/CVN

La Thaïlande est actuellement le meilleur pays d'Asie du Sud-Est (100e), suivie du Vietnam (116e), de l'Indonésie (134e) et de la Malaisie (135e). Les Philippines ont perdu six places à la 147e place du classement après avoir perdu 2-3 contre le Vietnam et 0-2 contre l'Indonésie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Singapour (159e), Myanmar (164e) et Cambodge (180e).

Le Japon est actuellement le meilleur pays d'Asie à la 17e place, suivi de l'Iran (20e) et de la République de Corée (22e).

Le Top 10 mondial comprend l’Argentine, la France, la Belgique, le Brésil, l’Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas, l’Espagne, la Croatie et l’Italie.

VNA/CVN