Le Vietnam termine deuxième de la Coupe du monde de sepak takraw 2025

Photo : ÉSV/CVN

L’équipe nationale est rentrée au pays jeudi 27 mars, après avoir terminé deuxième au classement des médailles, derrière la meilleure équipe au monde, la Thaïlande.

Participant à cet événement de six jours, le Vietnam a remporté des médailles dans quatre des cinq catégories, tant chez les hommes que chez les femmes. L’équipe féminine a remporté sa toute première médaille d’or en battant la Thaïlande 2-1 en finale dans la catégorie quadrant féminin.

La première médaille d’argent a été remportée par l’équipe masculine, tandis que la seconde a été remportée par l’équipe féminine regu (équipe de trois).

La médaille de bronze du Vietnam a été remportée par l’équipe mixte, composée de deux hommes et de deux femmes.

Photo : ESV/CVN

Le sepak takraw est l’un des sports majeurs en Asie de Sud-Est, et notamment en Thaïlande et en Malaisie. Il se rapproche du volley dans le principe, mais se joue avec les pieds, les genoux, les épaules, la poitrine et la tête et une balle en rotin ou en plastique de 15 cm de diamètre.

La Coupe du monde 2025 est une compétition clé pour la Fédération internationale de sepak takraw. Elle a été organisée pour la première fois en 2011.

L’équipe vietnamienne participera prochainement au Championnat du monde de Sepaktakraw ISTAF 2025, en conjonction avec la 38e Coupe du Roi de Thaïlande 2025, du 9 au 18 mai à Korat, en Thaïlande.

VNA/CVN