Le footballeur Cao Pendant Quang Vinh devient officiellement citoyen vietnamien

Présent à la cérémonie, La Hoàng Hung, représentant du Service municipal de la justice a lu la décision du président vietnamienne d'accorder la citoyenneté vietnamienne au joueur Cao Pendant Quang Vinh, le félicitant pour être devenu officiellement citoyen vietnamien. Il a espéré que Cao Pendant Quang Vinh apporterait de nombreuses contributions au football vietnamien.

De son côté, Cao Pendant Quang Vinh a déclaré : "Aujourd'hui est un jour spécial dans ma vie. Je suis officiellement devenu citoyen vietnamien. Mon cœur déborde de bonheur et de fierté. Je suis né en France, mais mon sang vietnamien m'a toujours poussé à contribuer au football de mon pays."

À cette occasion, Quang Vinh a exprimé sa gratitude au président vietnamien, à la Fédération vietnamienne de football (VFF), au ministère de la Justice et à la Police de la ville de Hanoï pour lui avoir fait confiance et l'avoir soutenu dans l'achèvement des procédures de naturalisation.

S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire général de la Fédération de football du Vietnam, Nguyên Van Phu, a félicité Cao Pendant Quang Vinh et a exprimé sa conviction qu'il continuerait à promouvoir son talent et à contribuer au Hanoi Police Club et au football vietnamien à l'avenir.

Nguyên Manh Cuong, directeur exécutif du Hanoi Police Club, a exprimé sa joie lorsque Cao Pendant Quang Vinh a officiellement rejoint le club en tant que joueur vietnamien, contribuant ainsi à accroître la force de l’équipe dans la période à venir.

