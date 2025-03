Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2026 : les Vietnamiennes ont la main heureuse

Le résultat du tirage au sort, effectué le 27 mars au siège de la Confédération asiatique de football (AFC) en Malaisie, indique que le Vietnam évoluera dans le Groupe E aux côtés des Émirats arabes unis (EAU), de Guam et des Maldives.

Toutes les équipes régionales ont été réparties en huit groupes, dont deux groupes de cinq et six groupes de quatre, pour s’affronter dans un format de ligue centralisé.

Les autres représentants d’Asie du Sud-Est, dont Singapour, la Thaïlande, le Myanmar, l’Indonésie et le Cambodge, ont été placés respectivement dans les Groupes A, B, C, D et G. Les éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC 2026 se dérouleront du 23 juin au 5 juillet.

Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont ensuite à la phase finale, qui se déroulera du 1er au 21 mars 2026.

Ce tournoi servira également de première étape des qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 et le Tournoi olympique de football 2028.

Les footballeuses vietnamiennes se réuniront pour participer à un camp d’entraînement en mai, après la fin du Tournoi national de football féminin.

VNA/CVN