Les championnats du Vietnam intègrent le système de World Triathlon

"Faire partie du système mondial de triathlon marque une avancée remarquable pour le triathlon vietnamien", a déclaré Nguyên Thu Phuong, cheffe du Département de triathlon de l’Autorité des sports du Vietnam et secrétaire générale de la Fédération vietnamienne de triathlon. Et d'ajouter que "nous avons amélioré la qualité et la réputation du tournoi à l’échelle mondiale. Les athlètes qui y obtiendront de bons résultats auront désormais l’opportunité de participer aux tournois internationaux de World Triathlon".

Cette année, le championnat se tiendra du 12 au 14 avril dans la province de Hà Nam (Nord).

Les athlètes concourront dans toutes les catégories : triathlon (natation, vélo et course à pied), duathlon (course à pied, cyclisme et course à pied), ainsi que de l’aquathlon, de la natation et de la course à pied, pour hommes et femmes.

La compétition se déroulera selon le modèle des 33e Jeux d’Asie du Sud-Est, permettant à tous les athlètes participants de démontrer leurs meilleures compétences pour décrocher des places nationales.

L’année dernière, Lâm Quang Nhât (Hô Chi Minh-Ville) et Nguyên Thi Kim Cuong (Police populaire) ont respectivement remporté les titres individuels de triathlon masculin et féminin.

Pham Tiên San de la province de Bac Giang et Nguyên Thi Thuy Vân de la province de Khanh Hoa ont remporté les médailles d’or en duathlon. Hoàng Van Hai de la ville de Dà Nang et Nguyên Thi Kim Cuong sont montés sur les podiums de l’aquathlon.

Lors des 32es SEA Games en 2023, les athlètes vietnamiens ont remporté une médaille d’or, une d’argent et une de bronze.

