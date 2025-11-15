Cinq Chinois tués et huit autres blessés dans un accident de la route à Bali en Indonésie

Cinq ressortissants chinois ont été tués et huit autres blessés vendredi matin 14 novembre dans un accident de la route impliquant un seul véhicule dans la régence de Buleleng, située dans le nord de l'île de Bali, a annoncé le consulat général de Chine à Denpasar, disant avoir activé un mécanisme d'intervention d'urgence.

Selon la police locale, l'accident a impliqué un minibus qui a percuté un arbre et a dévalé une pente vers 04h30 heure locale, sur la route reliant Denpasar à Singaraja, près du village de Gitgit. Des membres de la Croix-Rouge indonésienne, des policiers et des habitants locaux ont secouru les passagers blessés et les ont transportés vers des hôpitaux voisins.

Selon la police, le véhicule transportait 14 personnes. Le conducteur était un ressortissant indonésien, tandis que les 13 passagers étaient tous des ressortissants chinois.

Le consulat a dit avoir été alerté par la police tôt vendredi matin 14 novembre et avoir immédiatement déclenché son mécanisme d'urgence. Il est en contact étroit avec les autorités indonésiennes afin de vérifier le nombre de victimes, d'établir une communication directe avec les personnes concernées et de coordonner les équipes de bénévoles locales pour fournir des services de traduction et d'autres formes d'assistance.

Il a dit qu'il continuerait à travailler avec les services compétents pour traiter les questions de suivi et mettrait tout en œuvre pour fournir une protection et une assistance consulaires.

