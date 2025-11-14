France : Huit premiers détenus transférés à la prison sécurisée de Condé-sur-Sarthe

Les huit premiers détenus ont été transférés jeudi 13 novembre vers la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe (Orne), la deuxième structure de ce type à entrer en service après celle de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), selon plusieurs sources concordantes.

Photo : AFP/VNA/CVN

D’après Emmanuel Baudin, secrétaire général de Force ouvrière-Justice (FO-Justice), “sept transferts ont été effectués par la route et un par hélicoptère”. En début d’après-midi, un convoi de plusieurs véhicules, dont quatre fourgons pénitentiaires, gyrophares allumés, a pénétré dans l’établissement sous forte présence policière, ont constaté des journalistes. Un hélicoptère a également atterri dans l’enceinte avant de redécoller quelques minutes plus tard.

“On sait qu’il y a une petite dizaine de détenus déjà arrivés” a confirmé Joseph Rousseaux, secrétaire interrégional FO-Justice, précisant que leurs identités n’étaient pas encore connues. Selon lui, il s’agit de détenus “liés au grand banditisme et aux narcotrafiquants”, transférés principalement depuis la région parisienne.

Début octobre, lors d’une visite ouverte à la presse, le directeur du centre, Vincent Vernet, avait expliqué que le bâtiment avait été conçu pour “sectoriser au maximum” et éviter tout contact avec les autres quartiers. Pour réduire les extractions judiciaires, une salle de visioconférence a également été créée dans le bâtiment.

Gérald Darmanin estime à environ 500 le nombre de détenus particulièrement dangereux parmi les 86.000 personnes incarcérées en France. Le premier quartier de lutte contre la criminalité organisée, ouvert cet été à Vendin-le-Vieil, accueille notamment Salah Abdeslam, condamné pour les attentats du 13-Novembre, et le narcotrafiquant Mohamed Amra.

La prison de Condé-sur-Sarthe, pourtant l’une des plus modernes de France, a connu plusieurs incidents graves ces dernières années, dont des prises d’otages et des attaques contre des surveillants, renforçant la nécessité d’un dispositif de sécurité renforcé pour les détenus les plus sensibles.

AFP/VNA/CVN