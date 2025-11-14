Quand la République de Corée se met à l’heure du bac

En République de Corée, l’équivalent du baccalauréat, appelé Suneung, est une cause nationale et transforme toute la société pendant une journée. Trafic aérien suspendu, ouverture retardée des Bourses et des banques, circulation aménagée : rien n’est laissé au hasard pour permettre aux étudiants de passer leur examen dans les meilleures conditions.

>> Bac 2024 : la plus jeune candidate inscrite a neuf ans

>> Aucun acte négatif n'est toléré lors de l'examen de fin d'études secondaires

Photo : AFP/VNA/CVN

Jeudi 13 novembre, pendant l’épreuve de compréhension orale d’anglais entre 13h05 et 13h40, le ministère des Transports interdit tous les décollages et atterrissages, touchant 140 vols, dont 75 internationaux. Les services publics et les banques adaptent également leurs horaires pour éviter des retards liés à la circulation.

Pour les étudiants, cette journée est stressante mais cruciale. “Je suis nerveux, mais je me suis tellement préparé. Je vais faire de mon mieux”, confie Kim Min-jae, 18 ans, avant de rejoindre son centre d’examen à Séoul. Ses parents, encore plus anxieux, s’assurent que tout est prêt pour que leur fils réussisse.

Les lycéens arrivent dès 6h30, souvent accompagnés de leurs parents. Les plus jeunes viennent aussi soutenir leurs aînés, avec des banderoles et des chants d’encouragement : “Obtenez 100 points au Suneung !” explique Kang Dong-woo, 16 ans, qui prépare déjà son propre examen dans deux ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Suneung ne se contente pas de déterminer le succès ou l’échec : il classe les étudiants selon leur performance globale, conditionnant l’accès aux meilleures universités. Cette année, le comportement des élèves est également pris en compte, avec l’inclusion obligatoire de dossiers de harcèlement ou de violence.

La journée est ponctuée de superstitions et rituels. Il est déconseillé de manger de la soupe aux algues, considérée comme glissante, tandis que le gâteau de riz est recommandé pour “coller les connaissances dans la tête”. De nombreux parents se rendent dans des temples ou églises pour prier, calant même leurs prières sur l’emploi du temps des épreuves. “Mon fils Young-woo, j’espère que tu donneras le meilleur de toi-même jusqu’à la fin. Je t’aime”, confie Han Yu-na, mère de 50 ans.

Plus de 550.000 étudiants sont inscrits pour l’édition 2025. Entre préparation intense, soutien familial, superstitions et organisation nationale, le Suneung reste un événement qui dépasse largement le cadre scolaire, illustrant l’importance du succès académique et le sérieux avec lequel la République de Corée considère l’éducation.

AFP/VNA/CVN